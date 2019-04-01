2019-04-01T08:37:56+03:00
Происшествия

Эх, дороги: подчиненный Олега Гроо взял взятку смартфоном и шинами

Общая сумма «подношения» - 161 тысяча рублей, дело чиновника направлено в суд
Борис КОКУРИН
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Эх, дороги: подчиненный Олега Гроо взял взятку смартфоном и шинамиЭх, дороги: подчиненный Олега Гроо взял взятку смартфоном и шинамиФото: Александра ШОПЕНКО
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Новенький смартфон стоимостью в 110 тысяч рублей и комплект автомобильных шин 50-летний сотрудник управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска взял в обмен на покровительство одному из предпринимателей в получении субподряда.

Бизнесмен попросил помощи у чиновника, рассчитывая выгодно заработать на устройстве и ремонте объектов инженерной инфраструктуры дорожной сети города. Не вышло - чиновника взяли с поличным.

Дело по уголовной статье «получение взятки» завели в октябре 2018 года, расследование у сотрудников правоохранительных органов заняло полгода, сегодня оно отправляется в суд.

- В ходе следствия обвиняемый дал признательные показания. Дорогостоящий смартфон и комплект автомобильных шин изъяты. По ходатайству следствия в отношении сотрудника администрации избиралась мера пресечения в виде домашнего ареста, - рассказал Илья Гудков, помощник руководителя СУ СКР по Хабаровскому краю.

Если судья признает собранные доказательства достаточными, обвиняемому может грозить либо очень крупный штраф, в несколько десятков раз превышающий размер взятки, либо тюремное заключение сроком до 12 лет, либо и то и другое. Впрочем, в самой администрации полагают, что их сотрудника «подставили».

- Не хотел он ничего брать, это якобы взятку ему, что называется, «навязали», а потом сообщили в полицию, - сообщил источник «КП-Хабаровск» в мэрии. - Сейчас «накрутят» ему по полной.

Напомним, что это не первое уголовное дело, связанное с управлением дорог и внешнего благоустройства, которое снова возглавляет небезызвестный Олег Гроо. Не так давно его самого обвиняли в препятствовании предпринимательской деятельности. На время суда дорожника даже отстранили от занимаемой должности, но дело завершилось примирением сторон, и чиновник вернулся к своим обязанностям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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