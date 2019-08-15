В Хабаровском крае «большая вода» пришла в Нанайский район

Гребень паводка смещается по Амуру в сторону Нанайского района. По сообщению ГУ МЧС Хабаровского края, на утро 15 августа в зону подтопления попали четыре населенных пункта Нанайского района — Синда, Дада, Найхин и Дубовый Мыс.

- В настоящее время есть информация о подтоплении восьми огородов в этих четырех селах, - рассказала Екатерина Потворова, руководитель пресс-службы МЧС по Хабаровскому краю. - Также затоплена часть дорожного полотна на участке Дубовый Мыс - Гасси. Глубина затопления около метра.

С 12 августа в Нанайском районе дежурит аэромобильная группа спасателей, оснащенная необходимой техникой и плавсредствами. Сотрудники МЧС патрулируют территорию, проводят беседы с жителями, оказывают необходимую помощь.

- Разлилась Синдинская протока, вода дошла до трассы, - рассказала жительница села Маяк Марина Лойтенко. - Дорогу в прошлом году отсыпали, и пока ее не размыло, но если так дальше пойдет, думаю, будут проблемы с движением. Мой брат живет в Синде, мы созванивались на днях, жаловался, что у него затоплен огород. Но связь с селом была плохая. Сейчас ее вообще нет, и что там происходит - мы не знаем.

В Хабаровском районе вода уже зашла на территорию девяти поселений. Это Елабуга, где по прогнозам гидрологов уровень воды к 20 августа может составить 630 сантиметров, Бычиха, Казакевичево, Петропавловка, Сергеевка, Заозерное, Свечино, Федоровка и Корсаково-2, где подтоплены шесть жилых домов. В Корсаково-2, где сложилась наиболее сложная ситуация, организовано дежурство спасателей, готовых оказать помощь жителям. По информации МЧС, подтоплены два участка дороги на подъезде к селу Воронежское и один возле Князе-Волконского, но сообщение с этими населенными пунктами в порядке.

Напомним, что руководитель Дальневосточного УГМС Вячеслав Паршин на заседании краевой чрезвычайной комиссии отметил, что свои коррективы в паводковую ситуацию внесут два тайфуна - «Ликина», бушующий сейчас на территории края, и «Кросс», который ожидают к концу недели.