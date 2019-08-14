2019-08-14T05:10:39+03:00
Общество

«Большая вода» не покинет Хабаровский край и на следующей неделе

Гидрологи скорректировали прогноз прохождения гребня паводка на Амуре
Евгения МОЛОТОВА
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Хабаровске дополнительно укрепляется часть набережной стадиона имени Ленина в районе яхт-клубаХабаровске дополнительно укрепляется часть набережной стадиона имени Ленина в районе яхт-клубаФото: Борис КОКУРИН
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Экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям состоялось вчера в краевой столице. Поводом для его проведения стало обновление гидрологической ситуации в Хабаровском крае. Ранее планировалось, что пик паводка в районе Хабаровска придется на 12 — 14 августа, но погода внесла свои коррективы.

- Гребень паводка сейчас проходит мимо села Нижнеспасского, - доложил Вячеслав Паршин, руководитель Дальневосточного УГМС. - У города Хабаровска уровень на сегодня достиг 560 сантиметров. В ближайшие дни будет продолжаться слабый рост и к концу недели ситуация стабилизируется.

А вот прогнозы на следующую неделю неутешительны. По словам главы краевого гидромета, в период с 19 по 23 августа жителей навестят сразу два тайфуна — из Японии и Китая. Тайфун «Ликина» уже набедокурил на территории соседней Поднебесной, спровоцировав наводнения в нескольких областях. А вот идущий из Японии тайфун «Крос» только набирается сил.

Вячеслав Паршин, руководитель Дальневосточного УГМС Фото: Евгения МОЛОТОВА

Вячеслав Паршин, руководитель Дальневосточного УГМСФото: Евгения МОЛОТОВА

- Основываясь на диагностических выкладках можно сказать, что до Хабаровска тайфун не дойдет. Тем не менее уже 16 — 17 августа в районе Хабаровска, а также в Советско-гаванском и Ванинском районах пройдут сильные дожди, и ветер, порывами до 25 метров в секунду, - отметил Вячеслав Паршин. - Таким образом сформируется волна дождевого паводка. Уровень воды у Хабаровска достигнет отметки 630 — 680 мм.

Свою лепту в увеличения уровня воды внесут в меньшей степени Сунгари и в куда большей Уссури, на долю которой придется основной удар «Кроса». Не останутся в стороне и Советская гавань и Ванино. По прогнозам экспертов здесь за трое суток выпадет до 150 миллиметров осадков, в сочетании с порывистым ветром скоростью также до 25 метров в секунду.

-Наша задача, оказывать жителям всю возможную помощь, препятствовать гибели имущества, обеспечивать функционирование объектов коммунального хозяйства и дорожного полотна, - отметил председатель КЧС Анатолий Литвинчук. - Сейчас корректируются составленные планы реагирования, Так, в Хабаровске дополнительно укрепляется часть набережной стадиона имени Ленина в районе яхт-клуба. Возводят барьеры из мешков с песком. Специалисты изучают план города для того, чтобы определить какие места еще могут попасть в зону риска.

Сегодня утром в Хабаровск прибыл глава федерального МЧС Евгений Зиничев. Он провел совещание с главами краевых министерств и ведомств. Министр отметил высокую готовность края к возможным последствиям паводка

-Уникальная ситуация, в которой мы за месяц готовились к событию. Это не ситуация в Иркутской области, когда событие было достаточно скоротечным, быстрым. Здесь у нас был месяц, чтобы провести все необходимые превентивные мероприятия. И мы должны быть уверенными в их достаточности, - отметил Евгений Зиничев.

Напомним, в Хабаровском крае продолжает действовать режим ЧС, введенный губернатором региона 29 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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