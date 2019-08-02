2019-08-04T04:54:29+03:00
Происшествия

В Хабаровске ворота недостроенной дамбы решили засыпать грунтом

После того, как Амур вернется в берега, насыпь демонтируют
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Там, где идет теплоход, должны стоять ворота. Но их сих пор нет.Там, где идет теплоход, должны стоять ворота. Но их сих пор нет.Фото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровске начались работы по засыпке ворот дамбы, протянувшейся от района дендрария до «Ерофей-Арены». Сейчас, по отчетам строителей, гидрозащитное сооружение готово процентов на восемьдесят. Действительно, тело дамбы возведено и даже почти полностью прикрыто железобетонными плитами, вот только на том месте, где должны были быть ворота, зияет проход.

Как видно на фото выше, без ворот дамба не выполняет своих защитных функций. Однако на то, чтобы закончить работы по проекту, времени уже нет. При уровне от шести метров вода свободно зайдет в город, подтопит дома в низинах улиц Пионерская, Ремесленная, переулка Спортивный до улицы Юнгов. Словом, утонут те же строения, которые тонули в наводнение-2013.

Справа от стены шлюза появится насыпь, которая перекроет ход воде. Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Справа от стены шлюза появится насыпь, которая перекроет ход воде.Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

С утра воскресенья, 4 августа, на дамбе начались работы. Из поселка Приамурский прибыл гидровыгружатель, который начал засыпать дно песком. По расчетам, потребуется свыше десяти тысяч тонн песка. Как только подводная часть временной дамбе будет возведена, сверху уложат сланец с суглинком. Высоту насыпи сделают такой, чтобы она держала десятиметровый уровень – с оглядкой на самый пессимистичный сценарий. Общая ширина сооружения составит шесть метров, длина – сто тридцать. После паводка насыпь демонтируют.

- Работы необходимо завершить уже к 7 августа, когда начнет подходить основная волна паводка,- сообщил Валерий Немытов, министр транспорта и дорожного хозяйства края. - Заранее просим извинения у горожан, так как придется частично ограничить проезд по улице Пионерской. ГИБДД поставлена задача организовать совместное движение автолюбителей и тяжелой техники в районе стройки. Также мы уже попросили все предприятия в затоне временно убрать суда. Понимаем все неудобства, но в крае действует режим ЧС.

Красной линией отмечена дамба - ее протяженность около 11 километров. Фото: Правительство Хабаровского края

Красной линией отмечена дамба - ее протяженность около 11 километров.Фото: Правительство Хабаровского края

Напомним, у Хабаровска ожидается подъем уровня Амура до 580-630 сантиметров. Эксперты МЧС дают 650 сантиметров, отчасти это перестраховка. Однако не забываем, что есть река Сунгари - приток Амура, протекающий по территории Китая. Там сейчас идут сильные дожди, часть местных рек вышла из берегов. Кроме того, есть вероятность, что в Сунгари пойдут сбросы воды с водохранилищ китайского энергокомплекса. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обратился к соседям с пробой временно ограничить сбросы. Но нельзя исключать вариант, при котором они при всем желании не смогут выполнить эту просьбу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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