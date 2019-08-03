Хабаровские спасатели начали обходить дома, которые на пике паводка могут оказаться в зоне подтопления

«БОЛЬШАЯ ВОДА» ИДЕТ

Волна паводка из Амурской области неудержимо приближается к Хабаровску. Сейчас уровень Амура прыгнул до четырех метров. Уже восьмого – десятого августа он может достигнуть отметки в 6 метров 30 сантиметров – таковы данные гидрологов. Специалисты МЧС берут с запасом и на всякий случай выдают прогноз в шесть с половиной метров. Это при том, что для Хабаровска шесть метров уже считается «опасным явлением». Термин означает, что вода не только подтопит пригороды, но и зайдет на территорию города.

Владимир Кузнецов рассказывает, что в 2013 году весть двор был под водой, сейчас ожидается уровень на два метра меньшеФото: Борис КОКУРИН

Сегодня множество пожарных машин разъехались по домам стоящих неподалеку от берега. Задача сотрудников МЧС предупредить жителей и грядущем паводке. Улица Прибрежная, поселок Красная речка, пригород Хабаровска. По данным МЧС дома, стоящие у воды, уже в десятых числах августа могут быть подтоплены.

Владимиру Кузнецову 87 лет, с 1949 года он живет здесь. В 1964 году вернувшись из армии собственноручно начал строить дом, в котором обитает до сих пор. В нем он пережил наводнение 2013 года, сейчас готовится встретить новый паводок.

Старые отметки сохранились на заборе, шесть лет назад Владимир записал - уровень восемь метров восемьдесят сантиметровФото: Борис КОКУРИН

- У меня тогда вода дошла почти до бруса, где стоял дом, в дом не зашла, но сараи и двор весь затопила. Вот на заборе видно, где стояла вода, тут и отметка есть 29 сентября 2013 года, 8 метров, восемьдесят сантиметров, - рассказывает Владимир Кузнецов – Помню, как по реке приезжали спасатели, так же предупреждали. Я тогда и днем и ночью сидел караулил как будет вести себя вода. Очень переживал что дом затопит, но таково не случилось. Дом старый, деревянный, сухой – только вода войдет, он ее впитает и все – пиши пропало.

СПАСАЙТЕ, ТОЛЬКО ДАМБЫ НЕ ДЕЛАЙТЕ

Впрочем, пока уровень в шесть с половиной метров Владимира Николаевича и прочих старожилов этих мест не пугает – шесть лет назад побольше было. А вот их соседей с улицы Приемной - очень.

Вода стояла выше забора рассказывает Сергей БердниковФото: Борис КОКУРИН

- У меня рост метр восемьдесят, - делится воспоминаниями Сергей Бердников. – Видите забор мне по плечо? Та вот в 2013 году и забор и весь дом ушли под воду, она буквально под крышу стояла. Если сейчас будут даже шесть метров, то это как минимум половина под воду уйдет, мне по колено. Как тут жить? Наверное, будем перебираться в ПВР. Что делать? Спасибо что предупредили. Уже урожай выкопали - готовимся.

Во время беседы к пожарной машине, у которой стоят стекаются местные жители. Сразу посыпались вопросы: а кто будет электричество отключать и когда? Дамбу будут строить?

Вода уже сейчас подступает к хозяйственным постройкамФото: Борис КОКУРИН

- Лучше уже не надо, - качает головой старушка. – Тогда в 2013 строили, и что? Вода пришла совсем с другой стороны - из воинской части через канализацию. Затопила все. А эти дамбы только мешали ей уходить. Закупорили всю улицу. По реке вода уже ушла, а у нас долго стояла, пока все настроенное не разобрали. Лучше уж без них придёт и сразу как пик кончится – схлынет.

Работа по информированию населения будет продолжаться вплоть до восьмого августа, обещают в МЧС, впрочем, и потом ситуация постоянно будет находиться на контроле у спасателей.

Наводнение ожидается уже через неделюФото: Борис КОКУРИН

- Все районы, которым может угрожать паводок определены: Краснофлотский, Индустриальный, Красная речка. Сейчас здесь работают наши подразделения, информируют население, рассказывают куда обращаться и как вести себя при «большой воде». В Хабаровске по тем расчетам что дал Гидромет могут быть подтоплены 38 домов, если брать по максимуму, то 39 строений. По краю, конечно, больше. В основном все эти дома расположены в прибрежной зоне, - рассказывает Анастасия Котова, сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Десятого – одиннадцатого сентября пик уйдет от Хабаровска и оправиться дальше по течению в Комсомольск-на-Амуре, но там обещают гидрологи ситуация до уровня «опасного явления» не дойдет, максимум до «неблагоприятного». Город Юности спасет низменный рельеф под Хабаровском – вода попросту разойдется по низинам.