Утонем точно, но не сильно: В МЧС рассказали, почему паводок в Хабаровском крае в этом году не будет похож на катастрофический в 2013-ом

ПРЕДУПРЕЖДЕН, ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН

По прогнозам гидрологов пик волны паводка, идущей из Амурской области, подойдет к Хабаровску уже через неделю. Сейчас «большая вода» входит в ЕАО, а оттуда до столицы Хабаровского края рукой подать. Уровни, которые прогнозируют специалисты, с избытком перекрывают отметку «опасное явление». Для Хабаровска она составляет 6 метров, а ожидается 580 - 630 сантиметров. МЧС, обжегшись в Иркутской области, и, образно говоря, дуя на воду, с запасом обещает 650 сантиметров.

Термин «опасное явление» означает, что вода не удержится в пределах русла реки и будет топить не только прилегающие к городу участки, но и зайдет на его территорию. Списки улиц, которые будут подтоплены, в краевом центре уже составлены, и в пятницу спасатели начнут наносить визиты домовладельцам. В основном, это дома в Северном и Южном районах города, в районе затонов и Красной речки. Впрочем, те, кто пережил наводнение в 2013 году, отлично представляют, чего можно ждать от этого паводка. Компаниям, занимающимся организацией сплавов по рекам Хабаровского края и туристических маршрутов, проходящих вблизи Амура, разосланы предупреждающие письма.

- На следующей неделе сильные осадки на территории нашего края сохранятся и скорее всего заденут территорию Амурской области, поэтому есть вероятность разлива не только Амура, но и малых рек, - рассказывает Светлана Агеева, начальник хабаровского Гидрометеоцентра. – Сегодня мы отслеживаем эту ситуацию и при какой-то угрозе - предупредим.

ДАЧНИКИ - БЕГИТЕ

Что касается дачников, имеющих садово-огородные участки на левом берегу реки, им на то, чтобы убрать урожай и имущество, отвели всего несколько дней.

- Если для города Хабаровска опасная отметка, это шесть метров, то для дачников левобережья она - четыре метра пятьдесят сантиметров. При таком уровне затапливается 80 процентов дачных участков. Поэтому сейчас, в субботу, воскресенье, когда отметки будут 4.30 - 4.70, это последний шанс попасть на свои дачи и принять все меры для сохранения и вывоза урожая и имущества, - отмечает Светлана Агеева.

Как отмечают в гидромете, может быть, не дожидаясь выходных, некоторые работодатели пойдут навстречу своим работникам и отпустят их спасти свои пожитки. Понятно, что на левый берег и острова попасть, а тем более вернуться назад, нагруженными добром, не так-то просто. Так что речники готовятся к экстремальным перевозкам.

- Мы держим связь с перевозчиком, как раз сегодня интересовались, нет ли ажиотажа. Пока, по его информации, теплоходы ходят недогруженные, необходимости в дополнительных рейсах нет. Но, как только появится потребность в увеличении количества рейсов, вопрос будет быстро решен, буквально по звонку, - объяснил журналисту «КП» - Хабаровск» Руслан Соколов, пресс-секретарь администрации Хабаровска.

ПОЧЕМУ НЕ БУДЕТ, КАК РАНЬШЕ

И в то же время в МЧС успокаивают, хоть паводок в этом году и будет достаточно экстремальным, но до катастрофического уровня 2013 года не дорастет. Тому есть ряд причин. Одна из главных - шесть лет назад уровни воды, на которые наложился паводок, были существенно выше, чем в этом году.

- Мы фиксируем, что вода высокая, но выше, чем было в 2013 году, подъема не ожидаем, - подчеркнул Виталий Дарчия, заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - На чем базируются такие выводы? Первое, что на Амуре в 2013 году мы начали встречать паводок на отметке в 340 сантиметров, а в этом году отметки гораздо ниже. Плюс зейский гидроузел оказывает нам очень хорошую помощь - все выпавшие и спускающиеся по рекам Селемжа и Зея осадки он сдерживает в себе.

Гидрологи эту информацию подтверждают и отмечают, что во время катастрофического наводнения «работал» по сбору воды весь бассейн Амура и Забайкалье, то есть верховья реки и Амурская область, и ЕАО, и Хабаровский край. Сейчас все не так - в верховьях воды мало, в Амурской области в этом июле выпало полторы нормы осадков, а в 2013 их было на 4-5 месячных норм. Плюс - пока нет большой воды на Сунгари.

Впрочем, как отмечают в ведомствах - корректировки прогнозов возможны, ситуация сейчас отслеживается в реальном времени.