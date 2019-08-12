Хабаровский край вышел из берегов: гребень паводка приближается к краевой столице

Об угрозе подтопления впервые заговорили еще в конце мая. Тогда осторожные и довольно оптимистичные предположения высказали гидрологи. Причиной называли циклон, принесший обильные осадки на территории всего края. Главные опасения у специалистов вызывали бассейны рек Кур,Тунгуска, Урми и Тукан. Дожди ушли, а вместе с ними, казалось, миновала и угроза подтоплений.

ВТОРАЯ ВОЛНА

Вторая волна пришла в июле, когда уровень воды в малых реках начал расти буквально на глазах. Ситуация осложнилась сразу в десяти районах края: Бикинском, Хабаровском, Нанайском, Комсомольском, Солнечном, Амурском, Советско-Гаванском районах и районе имени Лазо. Двадцать шестого июля жители села Удское Тугуро-Чумиканского района были эвакуированы в соседний Чумикан. При этом угроза подтопления существовала и в самом райцентре.

Хабаровский край вышел из берегов: гребень паводка приближается к краевой столицеФото: Владимир ЗЕНКОВ

- Несколько раз проводились совещания о необходимости нашей эвакуации, - рассказала Юлия, сотрудница аэропорта Чумикан. - Отрабатывали порядок действий при ЧС. В конце концов пришло распоряжение ждать до последнего, пока не будет прямой угрозы взлетно-посадочной полосе. Хозяйственные службы подтопило, но обошлось. До полосы вода не дошла.

Не всем повезло так, как Чумиканскому аэропорту. К 29 июля подтоплены оказались уже четыре населенных пункта. К тонувшему Удскому присоединились три поселка в районе имени Лазо: Полетное, Прудки, Петровичи. Медвежью услугу их жителям оказал очередной циклон с ливневыми дождями.

- Начиная с 30 июля, уровень воды в реках Хабаровского края поднимался стабильно и достаточно высокими темпами, - прокомментировали ситуацию в Дальневосточном УГМС. - Так, в районе Хабаровска рост составлял 40 - 50 сантиметров в сутки.

ДЫХАНИЕ БОЛЬШОЙ ВОДЫ

Ситуация находилась под постоянным контролем МЧС.

- Спасатели оказывали помощь всем нуждающимся. В Удское выезжала группа из четырех специалистов краевого отряда МЧС. Двадцать девятого июля группа из пяти человек вылетела в Чумикан, а оттуда на лодках отправилась для оказания помощи жителям Нерана и Алгазеи, - рассказала Екатерина Потворова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю. - В это же время были сформированы группы по оповещению населения на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный, а также в прибрежной полосе Хабаровска. Здесь сотрудники МЧС действовали совместно с силами пожарно-спасательного отряда и администрации Индустриального района.

Хабаровский край вышел из берегов: гребень паводка приближается к краевой столицеФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Битва шла по всем фронтам. Шестого августа 20 бойцов МЧС выехали для оказания помощи жителям Вяземского района, в поселок Суми, где после ливневых дождей вышли из берегов ручьи и река Подхоренок. Тогда же в Комсомольск-на-Амуре доставили 16 комплектов водоналивных дамб и провели учения по их развертыванию.

Хабаровский край вышел из берегов: гребень паводка приближается к краевой столицеФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Дыхание «большой воды» ощутили на себе и жители краевой столицы. Подтопление набережных началось еще первого августа, а к восьмому вода пришла на Большой Уссурийский остров, где подтоплены оказались около девятисот дачных участков, многие вместе с урожаем. Не обошлось и без пострадавших. Девятого августа спасатели совместно со специалистами отдела робототехнических средств и беспилотных воздушных судов Специализированной пожарно-спасательной части города Хабаровска эвакуировали с острова Дачный мужчину и его семерых кошек. Поиски хабаровчанина, оставшегося на участке ждать возвращения с охоты своей питомицы, продолжались несколько часов. Десятого августа патруль Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС оказал помощь престарелому дачнику, обнаруженному на острове Кабельный. Отправившийся спасать урожай хабаровчанин оказался пленником на небольшом сухом участке земли и сам трое суток ожидал спасения.

- В настоящее время силами МЧС ведется патрулирование вдоль побережья затопленных островов,- отметила Екатерина Потворова. - Наблюдаем за жителями, которые отказались покинуть подтопленные участки и пережидают паводок на местах. Оказываем необходимую помощь. На сегодняшний день эвакуировали четверых граждан. Двое - супружеская пара - пожаловались на плохое самочувствие, им привезли необходимые медикаменты.

ПОДТОПЛЕННЫЙ ОТДЫХ

В зону затопления попали и любимые места отдыха горожан.

Хабаровский край вышел из берегов: гребень паводка приближается к краевой столицеФото: Владимир ЗЕНКОВ

- Мы не работаем с 9 августа, - поделился владелец базы отдыха «Белый парус». - Пытались предотвратить потоп, отсыпали пляж, но не успели. Теперь подсчитываем убытки.

- Наша пляжная зона под водой, - поддержала его администратор пляжа «Дельфин». - До беседок и зоны пикников вода пока не добралась, работаем. Вся надежда на дамбу.

После паводка 2013 года краевыми властями было принято решение о возведении водозащитного сооружения протяженностью от района городского дендрария до «Ерофей-Арены». Сейчас она полностью введена в строй.

Гидрологи прогнозируют, что гребень паводка пройдет мимо города 12 - 14 августа. Уровень Амура у Хабаровска к этому времени составит 600 сантиметров. Ведется мониторинг состояния реки на всех участках. Сегодня аэромобильная группа ГУ МЧС отбыла в Нанайский район. Специалисты будут наблюдать за дальнейшим движением гребня паводка, а в случае необходимости проведут аварийно-спасательные работы.