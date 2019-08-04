Вода прибывает по два-три сантиметра в час: как Хабаровск готовится к наводнению

Актуальный на сегодня, 4 августа 2019 года, прогноз сообщили специалисты Хабаровскгидрометцентра и эксперты МЧС по Хабаровскому краю. По скорректированным данным пик наводнения ожидается в Хабаровске 8-10 августа, а не 12-14, как заявлялось ранее. Амур у краевого центра поднимется до отметки 630-650 сантиметров.

Напомним, отметка неблагоприятного явления для Хабаровска – 450 сантиметров, при таком уровне река выходит на пойму, начинает заливать низины. Опасным, когда есть угроза жилым домам и социально важным объектам, признан уровень в 600 сантиметров.

НАС ТОПИТ С РЕКИ И С НЕБЕС

- Мы отслеживаем ситуацию в режиме реального времени. При новой угрозе немедленно предупредим власти и население. Сильные осадки в крае сохраняются, вообще август у нас ожидается дождливым, - рассказала Светлана Агеева, начальник Хабаровского гидрометеоцентра. – Из-за осадков есть вероятность разлива не только Амура, но и малых рек.

Восьмого и десятого августа Амур поднимется до 630 сантиметров, предупреждают гидрологи гидрометцентра. При таких величинах вода зайдет на центральную набережную Хабаровска, подтопит жилые районы, стоящие в низинах вдоль берега. По уточненным данным, в зону бедствия попадают около двухсот жилых домов и свыше четырех тысяч дач, расположенных на островах Большой Уссурийский, Дачный, Кабельный. Многие дачи уже подтоплены, вода заходит в огороды. Люди едва не плача показывают урожай: картошка больше похожа на горох, зеленые помидоры – что с этим делать?

Картошке бы еще недели две-три посидеть в земле, но ее уже выкопали.Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Теплоходы, везущие дачников, уже не останавливаются в привычных местах: стоянку перенесли в район затона, чем садоводы-огородники очень недовольны.

- Почему прогулочный теплоход причаливает чуть ли не в центре набережной, а нас закинули в затон? – возмутился в разговоре с журналистом «КП» - Хабаровск» один из дачников острова Кабельный. – Оттуда выбираться дольше, идти с тяжелыми сумками неудобно.

НУЖНО БОЛЬШЕ ТЕПЛОХОДОВ?

Действительно, журналисты «Комсомолки» видели, как прогулочные речные трамвайчики пристают к берегу в районе цветной лестницы (между утесом и колесом обозрения), к оборудованным сходням в районе пограничного речного поста, а сегодня, буквально за час до написания этой статьи, - посреди пляжа, напротив лестницы, ведущей с Комсомольской площади. Дачные теплоходики замечены не были.

Кошка Соня не слишком беспокоится о будущем: у ее хозяйки есть солнечные батареи, хватает и телефон зарядить, и чайник вскипятить, и сына с катером вызвать.Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Другие дачники рассказали, что по понедельникам и средам теплоходы не ходят и тоже выразили недовольство: в такой ситуации могли бы и изменить расписание. Однако у городских властей и перевозчика есть объяснение.

- Теплоходы, по словам перевозчика, ходят недогруженные. То есть действующих рейсов пока хватает. Но если будет такая необходимость, перевозчик готов увеличить количество рейсов, - объяснили нам в пресс-службе администрации Хабаровска.

Защита дачных участков остается головной болью их владельцев. А что с защитой города?

ГОРОД ГОТОВИТСЯ К БОЛЬШОЙ ВОДЕ

В зону подтопления попадают Краснофлотский, Индустриальный районы города и Красная речка. В стратегически важные точки уже доставлены помпы, которые будут откачивать воду.

К домам на Красной речке вода подошла почти вплотную.Фото: Борис КОКУРИН

В этот раз решили отказаться от мешочно-песчаных дамб, которые активно возводили в 2013 году. Они признаны неэффективными: воду сдерживают, но их нужно дополнительно чем-то укреплять. Чтобы наполнить тысячи мешком песком, нужны люди, а подвоз песка – это отдельная, бюрократически сложная задача. Весь песок кому-то, да принадлежит – государству, краю, городу, коммерческим организациям, частным лицам. Как показал опыт 2013 года, на поиски владельца и переговоры с ним уходит слишком много времени.

Так что будем спасаться насосами и надеяться, что к тому времени ворота дамбы уже засыплют. Напомним, главная одиннадцатикилометровая дамба города, идущая вдоль улицы Пионерской, почти закончена. Почти - только нет ворот на шлюзе. "Дырку" в этом заборе решили экстренно засыпать песков и суглинком. Работы, очевидно, будут идти круглосуточно - до дня Х остается меньше недели.

Меньше чем неделя есть у строителей, чтобы заткнуть дыру в дамбе.Фото: Правительство Хабаровского края

СРАВНИВАЕМ ДВА НАВОДНЕНИЯ: ЖДАТЬ ЛИ РЕКОРДОВ?

Кстати, эксперты краевого МЧС прогнозируют пиковые величины уровня воды несколько другие, чем Хабаровскгидрометеоцентр. По оценкам спасателей, Амур у Хабаровска поднимется до 650 сантиметров.

- Мы рассчитываем показатели по самому неблагоприятному сценарию. Вода высокая, но выше уровня 2013 года (исторический максимум, достигнутый к 3 сентября 2013 года, составил 808 см – прим. ред.) подъема не ожидаем, - успокоил Виталий Дарчия, заместитель начальнику ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Такие выводы сделали эксперты, сравнивая условия 2013 и 2019 года. В зиму 2012/2013 Амур вошел полноводным, зима была щедрой на снег, а весна и лето – на дожди. В зиму 2018/2019 река Черного дракона зашла со средним уровнем, снега мы дождались только весной. Так что рекорды в этом году мы, скорее всего, не побьем.

Во-от так вода в тринадцатом году стояла!Фото: Борис КОКУРИН

Тревогу вызывает ситуация в китайской провинции Хэйлунцзян. Река Сунгари, протекающая по этой провинции, - один из крупнейших притоков Амура. В 2013 году она добавила нам проблем, есть вероятность, что и в это наводнение она внесет свой вклад.

В первых числах августа, по сообщению агентства Синьхуа, в провинции произошло сильное наводнение, пострадали сотни тысяч человек. Если прогнозы на следующую неделю оправдаются, и в провинции Хэйлунцзян будут идти дожди, то отголосок китайской непогоды принесет к нам.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал попросил власти Хэйлунцзяна передавать нам в оперативном режиме данные мониторинга Сунгари. Надеемся, китайские руководители пойдут навстречу российскому.