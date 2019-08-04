Наводнение в китайской провинции Хэйлунцзян может угрожать Хабаровскому краю

СЕГОДНЯ 07:01 2019-08-04T07:01:02+03:00

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По сообщению китайского агентства Синьхуа, от наводнения в провинции Хэйлунцзян пострадали почти 758 тысяч человек, примерно одиннадцать с половиной тысяч были эвакуированы. По предварительным оценкам прямой экономический ущерб оценивается в 2,17 миллиарда юаней (около $315,14 миллиона). На месте работают оперативные службы, ликвидируя последствия стихийного бедствия.

Провинция Хэйлунцзян – самая северная территория Китая, граничит с Россией, в частности с Хабаровским крае и Еврейской автономной областью. Именно по провинции Хэйлунцзян протекает река Сунгари – один из главных притоков Амура, из-за наводнения на котором объявлен режим чрезвычайной ситуации в Хабаровском крае, Амурской и Еврейской автономной областях.

На уровень Сунгари, помимо дождей, также влияет сброс воды из хранилищ гидроэлектростанций. Ранее губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обратился к властям провинции Хэйлунцзян с просьбой приостановить сбросы до стабилизации обстановки на Амуре и реках его бассейна.

По прогнозам синоптиков, со вторника, 6 августа, над городом Цзямусы пройдут дожди и грозы, в Харбин следующая неделя также принесет ливни.

ИСТОЧНИК KP.RU