2019-08-14T10:44:56+03:00
Происшествия

Хабаровские дачники, несмотря на уговоры МЧС, не хотят покидать свои подтопленные участки

По данным спасателей, около 60 человек находятся на территории, которую накрыл паводок [фото, видео]
Борис КОКУРИН
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Хабаровские дачники, не смотря на уговоры МЧС, не хотят покидать свои подтопленные участкиХабаровские дачники, не смотря на уговоры МЧС, не хотят покидать свои подтопленные участкиФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Три острова: Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский, расположенные у Хабаровска, являются лидерами по количеству приусадебных участков, которые принадлежат жителям краевого центра. Сейчас, по данным гидрологов, уровень Амура поднялся до 564 сантиметров, в то время как опасное явление для левого берега и островов – четыре с половиной метра.

Хабаровские дачники, не смотря на уговоры МЧС, не хотят покидать свои подтопленные участки Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Хабаровские дачники, не смотря на уговоры МЧС, не хотят покидать свои подтопленные участкиФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Это значит, что большинство из расположенных там домиков уже находятся «по колено» в воде. Этого мало, по прогнозам Хабаровского гидрометцентра, из-за двух мощных тайфунов, пришедших в Хабаровский край из соседнего Китая, уже к 19-23 августа уровень реки может подняться до 680 сантиметров. Это уже на 80 сантиметров выше опасного явления для самого Хабаровска, расположенного гораздо выше, чем дачные острова.

Тем не менее, несмотря на потоп и угрозу быть отрезанными от большой земли, более 60 человек отказываются покидать свои участки.

Хабаровские дачники, не смотря на уговоры МЧС, не хотят покидать свои подтопленные участки Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Хабаровские дачники, не смотря на уговоры МЧС, не хотят покидать свои подтопленные участкиФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Жители отказываются покидать участки по разным причинам. Для кого-то это единственное жилье, у кого-то остаются домашние животные, за которыми нужно следить, ну, а некоторые охраняют свои и соседние участки. По словам дачников, они уже не раз видели тех, кто хотел поживиться чужим добром, - подчеркивает Виталий Дарчия, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю по антикризисному управлению.

Хабаровские дачники, не смотря на уговоры МЧС, не хотят покидать свои подтопленные участки Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Хабаровские дачники, не смотря на уговоры МЧС, не хотят покидать свои подтопленные участкиФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Напомним, что только в эти выходные спасатели эвакуировали с островов двоих хабаровчан, которые сами не могли покинуть затопленные территории. Один ждал, пока домой придет его потерявшаяся кошка, и досидел до того, что вода так подтопила окрестности, что выбраться с дачи можно было только на лодке. Второй дачник выкопал картошку и три дня ждал помощи на берегу, доедая последнюю буханку хлеба.

Впрочем, спасатели регулярно навещают подтопленцев, живущих в кольце воды, патрулируют зону ЧС на лодках и осматривают территорию с беспилотников.

Беспилотник, Большой Уссурийский.ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Вчера наши сотрудники посетили Большой Уссурийский. Остров обследовали при помощи беспилотного летательного аппарата. Несмотря на то, что часть поселка находится на возвышенности, на многие участки вода уже зашла, местами она выше человеческого роста. Однако даже при таких обстоятельствах остаются люди, которые не покидают свои жилища. Спасатели уточнили, имеются ли у них продукты, питьевая вода, средства связи, плавсредства, нуждаются ли они в помощи или эвакуации, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сами дачники уверены – очень большой воды, как в 2013 году, не будет, и они успешно пересидят новое наводнение на чердаках и крышах.

Большой Уссурийский, дачники не хотят покидать затопленный остров.ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU

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