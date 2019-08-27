Поиски Вики продолжаются. Мать пропавшей девочки вылетела в Корею. Рейс прибыл утром 24 августа.

- Корейской полиции ситуация известна, примерное местонахождение Вики установлено, - рассказала Олеся Смирнова, мама пропавшей девочки. - Сейчас все зависит от действий посольства, без его разрешения ничего предпринять нельзя. А посольство на выходных не работает.

Все выходные Олеся искала девочку самостоятельно, пыталась сориентироваться по фотографиям, в каких именно местах гуляет бывший супруг.

- Я ходила по русским кафе, разносила листовки с фотографиями Вики. Дочь не любит национальную кухню, накормить ее можно только привычной едой, - объяснила Олеся. - В одном из кафе сказали, что видели их. Пока все. Полиция в Корее начнет работать 26 августа.

Между тем ситуация продолжает развиваться не самым благоприятным образом. 24 августа отец и дочь покинули Южную Корею в неизвестном направлении.

Мама шестилетней девочки, похищенной из Хабаровска собственным отцом обратилась за помощью к губернатору Фото: соцсети

- Следственные органы выясняют все обстоятельства сложившийся ситуации, - прокомментировал Илья Гудков, старший помощник руководителя следственного управления следственного комитета Хабаровского края.

Сегодня Олеся Смирнова написала открытое письмо губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.

- Уважаемый Сергей Иванович, - говорится в обращении. - В нашем городе Хабаровске случился страшный случай, 21 августа был похищен ребёнок - Смирнова Виктория - и вывезен в Корею в Сеул (по новым данным, 24 августа они покинули Корею в неизвестном направлении) ее отцом - Смирновым Алексеем, но вывезена тайно, без уведомления матери (мать с отцом в разводе 6 лет, по постановлению суда отец имеет право на встречи только в присутствии матери, в определенно отведённых местах и в определенное время). Ранее он продал имущество здесь. Заранее подготовил второй загранпаспорт. Обращаемся к вам как к очень влиятельному человеку с просьбой о помощи в поиске Вики. Официальные власти очень медленно запускают процесс поиска, хотя мы посредством соцсетей вышли на их след в Сеуле, но затем след оборвался. Сейчас мама девочки находится в Сеуле и самостоятельно предпринимает все возможное для поиска, но понимает, что время стремительно уходит, и она может не увидеть свою дочь. Отец неадекватен. Он может нанести физический вред здоровью и жизни ребёнка. Пожалуйста, поспособствуйте скорейшему решению этого вопроса.

Редакция продолжает следить за развитием событий.