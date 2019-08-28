За хабаровских перевозчиков возьмутся всерьез: бороться с недобросовестными бизнесменами будет специальная комиссия

Заседание межведомственной комиссии по снижению долгов по заработной плате состоялось в краевом правительстве. Парламентарии обсудили тему выплаты «серых зарплат» и напрямую завязанную с ними тему недополучения налогов краевым бюджетом.

Из-за того, что некоторые перевозчики пренебрегают нормами трудового законодательства и не трудоустраивают своих сотрудников официально, или же отражают в налоговой отчетности заниженные суммы их заработной платы, краевой бюджет ежегодно терпит убытки в виде недополученных налогов.

- Это средства, которые в результате недополучают социально незащищенные слои граждан, бюджетники, - отметил Юрий Золочевский, заместитель председателя краевого правительства. - Выручка перевозчиков Хабаровска — это миллиарды рублей, а на краевом уровне около десяти миллиардов. И налоги с этих средств должны взиматься в полном объеме.

Еще одной из причин снижения налоговых отчислений участники межведомственной комиссии называют осуществление перевозок без разрешительных документов и контрольно-кассовых аппаратов, либо непроведение части операций через такие терминалы.

- Мы осуществляем постоянный мониторинг и регулярно фиксируем выплаты «серых зарплат». Нарушителей приглашаем на комиссии, проводим сопутствующие мероприятия, — прокомментировал начальник управления ФНС по Хабаровскому краю Сергей Ефремов. - Осуществляем проверку контрольно-кассовой техники, кассовой дисциплины, валютного законодательства. Все выявленные нарушения передаем правоохранительным органам.

Кроме того, в ходе проверок также выявлены случаи, когда предприниматели, победившие в конкурсах на осуществление перевозок, передавали это право другим лицам, которые не участвовали в конкурсе. Перевозчики также нарушают законодательство, выплачивая иностранным работникам заработную плату не через банки страны, а напрямую.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/728554" frameborder="0"></iframe> Заседание - зарплаты транспортников.

Министр транспорта Хабаровского края Валерий Немытов предложил свой комплекс мероприятий по контролю за вольностями хабаровских перевозчиков.

- Министерство транспорта в этом случае должно выступить неким компетентным аудитором, который будет выступать инициатором составления юридически значимых документов, - предложил министр. - Такие документы станут отправной точкой для введения штрафных санкций и, в перспективе, устранения недобросовестных перевозчиков с хабаровских маршрутов.

Краевые власти создадут специальную комиссию по легализации доходов предприятий общественного транспорта. Будут проводиться регулярные проверки. В состав рабочей группы войдут представители УМВД, УФСБ, налоговой службы и транспортной инспекции.