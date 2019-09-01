Вопрос исчерпан?: Сроки введение социальных транспортных карт в Хабаровском крае отодвинули на месяц

Конфликт между краевым минсоцзащиты и хабаровскими перевозчиками вышел на финишную прямую. Напомним, в пятницу, 30 августа, ассоциация хабаровских перевозчиков обратилась к губернатору региона Сергею Фургалу с открытым письмом, в котором жаловалась на невозможность наладить конструктивный диалог с представителями министерства социальной защиты. Камнем преткновения стали социальные транспортные карты, по которым, в соответствии с имеющимся законодательством с 1 сентября текущего года должны перевозиться льготники. При этом транспортные карты оказались не приспособлены для использования в уже установленных в транспорте терминалов безналичной оплаты. А закупать и устанавливать отдельное оборудование для транспортников дело излишне затратное.

Письмо к главе региона возымело свое действие. 30 августа стороны уселись за стол переговоров, и пришли-таки к соглашению. Дополнительные терминалы все же установят. Однако, оплатит эти действия городской бюджет. В постановление «О порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан бесплатного проезда на транспорте общего пользования городского и пригородного сообщения на территории Хабаровского края» уже внесены соответствующие изменения. А срок введения в эксплуатацию транспортной карты решено отодвинуть на месяц.

- Срок запуска социальной транспортной карты в Хабаровске перенесен на месяц в связи с тем, что на городских маршрутах будет установлены дополнительные считывающие устройства, - отметила Светлана Петухова, министр социальной защиты населения края. - На время переходного периода жителям Хабаровска, оформившим карту, будет продлена выплата компенсации. Таким образом, если отдельные перевозчики раньше начнут работать в сентябре, то граждане смогут оплачивать проезд социальной картой в пригороде, на отдельных городских маршрутах и одновременно получать компенсацию.

Отметим, что на отдельных маршрутах, преимущественно пригородного следования, воспользоваться транспортной картой можно уже сейчас. Так услугой уже могут воспользоваться жители Бикинского и Комсомольского районов. В высокой степени готовности транспортные предприятия Ванинского района и района имени Лазо, а также Комсомольска-на-Амуре.