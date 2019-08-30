Хабаровские перевозчики наносят ответный удар

Ситуация с льготным проездом в Хабаровском крае остается сложной в течение нескольких последних лет. Начало неразберихе положил пресловутый закон о монетизации льгот. Угля в топку противоречий подкинуло введение в обращение социальных транспортных карт. Официально они должны заработать с первого сентября этого года. Как явствует из постановления краевого правительства, пользоваться преференцией могут региональные льготники, граждане пожилого возраста, а также школьники из многодетных семей. При этом общая сумма компенсируемых поездок составляет 1000 рублей ежемесячно.

ГЛАДКО БЫЛО НА БУМАГЕ

Идея была прекрасна и исполнение ее не представлялось особенно замудренным: пиши заявление, оформляй соцкарту и пользуйся ею. В теории. На практике же в воплощение схемы вмешались обстоятельства. Региональный оператор, ответственный за работу с социальными картами, предлагает использовать для их обслуживания собственные приборы учета, существенно отличающиеся от уже установленных в транспорте валидаторов. А предложенная министерством социальной защиты схема компенсации льготных поездок неудобна для перевозчиков. Диалога между министерством и перевозчиками не получалось.

- Последний протокол разногласий, который мы отправили в министерство социальной защиты, остался без ответа, - отметила Елена Шадуя, руководитель Ассоциации «Независимый союз пассажирских перевозчиков».

Устав бороться с ветряными мельницами бюрократической системы, хабаровские перевозчики обратились с открытым письмом к губернатору края Сергею Фургалу. В письме транспортники описывают сложившуюся ситуацию и обещают в случае игнорирования их обращения пойти на крайние меры. В частности объявить 2 — 3 сентября двухдневную предупредительную забастовку.

ПРИЗЫВ БЫЛ УСЛЫШАН

- Сегодня состоялось совещание с участием заместителя губернатора по социальным вопросам Юрия Минаева, - рассказала Елена Шадуя. - Он выслушал наши предложения и по некоторым пунктам мы пришли к взаимопониманию. К сожалению, решение главного вопроса по-прежнему висит в воздухе.

Ранее предполагалось внедрение системы оплаты по социальным картам в общую систему безналичной оплаты. К сожалению, агрегаторы, отвечающие за поставки этих услуг, никак не могут договориться о слиянии своих систем.

- В выходные мы будем продолжать диалог с министерством социальной защиты, - отметила Елена Шадуя. - В понедельник их представители должны предоставить нам новую программу сотрудничества.

Отметим, что перевозчики предлагают расширить круг лиц, имеющих право льготного проезда, предоставив его школьникам и студентам, а также увеличить количество компенсируемых поездок.

- Существующий компенсируемый объем слишком мал, - считает Елена Шадуя. - Людям элементарно невыгодно приобретать социальные карты. При этом гораздо удобнее переводить средства непосредственно людям на социальные карты, так же, как переводятся все остальные компенсационные выплаты.

В качестве основы для взаимодействия перевозчики предлагают использовать положительный опыт соседнего Приморского края, где затраты жителей возмещаются лично им. Таким образом, перевозчики избавлены от затрат сил и средств на обработку, отчеты и проверки, а жители от сложностей с оплатой проезда.