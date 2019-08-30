Хулиганы устроили погром на кладбище под Хабаровском

Захоронения на кладбище в районе Корсаково-1 подверглись нападению хулиганов. Вандалы порезвились в так называемом «элитном секторе», где расположены самые свежие и дорогие захоронения. Могилы здесь стоят на бетонных основаниях, имеют индивидуальные ограждения, содержатся в образцовом порядке. Из сотни, расположенных на этом участке захоронений, от действий хулиганов пострадало более половины. Одни памятники были разбиты, другие наклонены вперед, разбросаны венки и цветы. Следы осквернения обнаружились утром 29 августа. На место пришествия приехала глава Корсаковского сельского поселения Лариса Аверкина. Кладбище — зона ее ответственности.

- Мы зафиксировали повреждения шестидесяти трех мест захоронения, - рассказала она. - Первым делом вызвали полицию, но работу оперативников затруднили погодные условия. Ночью, когда вандалы орудовали на кладбище был сильный дождь и часть следов смыло. Однако, на въезде на территорию погоста установлена камера видеонаблюдения, есть надежда, что злоумышленники попали в поле ее действия.

Между тем, доступ на кладбище свободный, никакого общего ограждения и охраны оно не имеет. Более того, попасть на к местам захоронений можно не только по дороге, но и со стороны леса.

- Сейчас мы думаем об установке общей ограды, - поделилась Лариса Аверкина. - А пока, будем устранять последствия действий хулиганов. Расходы на это возьмет на себя межпоселенческая служба.

По факту действий злоумышленников начата доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждение уголовного дела по статье 244 Уголовного кодекса РФ «Надругательство над телами умерших или мест захоронения». Максимальное наказание по ней пять лет лишения свободы.