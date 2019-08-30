Лучшая защита – нападение: «СКА-Хабаровск» приобрел нового нападающего

Как сообщают в клубе, Никита Трифонов родился в мае 2000 года в Хабаровске и в шесть лет пошел в школу СКА, где занимался у тренера Владимира Балабанова.

- Никита был капитаном своей команды, неоднократно становился лучшим бомбардиром соревнований и выступал за команду 1999 года рождения, - рассказали в пресс-службе «СКА-Хабаровск».

Затем в 2010 году будущий нападающий «СКА» вместе с родителями переехал в Сингапур. Там он поступил в академию лондонского «Арсенала» и ездил на турниры в Англию.

- На него обратили внимание скауты «Вулверхемптона». Однако в стан «волков» Трифонов так и не перебрался. По местным законам, вместе с ним на Туманный Альбион должны были переехать родители, - отметили в клубе. - В 2014 году Никита попал в академию «Краснодара», но выпустился уже из спартаковской академии, куда перебрался в 2016. Полгода играл за «Спортакадемклуб» в третьей лиге (ЛФЛ), после чего в феврале этого года подписал контракт с молдавским клубом «Кодру». В весенней части чемпионата Молдавии нападающий провёл 8 матчей и забил 1 мяч.

После возвращения в родной клуб Никита Трифонов будет играть под номером 17, став четвертым нападающим клуба, вместе с Ильей Кузьмичевым, Владиславом Брагиным и Патриком Крузом.

Уже в эту субботу «СКА-Хабаровск» предстоит непростой поединок во Владивостоке с местным «Лучом», и есть большая вероятность, что в долгожданное дерби может вмешаться погода. Во Владивостоке побит рекорд августовской нормы дождей, там выпало уже больше 500 миллиметров осадков, сегодня в Приморье снова обещают дождь с грозой, а в последний день лета дождь без грозы. Так что есть серьезное опасение, что матч может стать подобием игры с «Мордовией», впрочем, как уверяют организаторы, пока поле в порядке и вполне пригодно для игры.