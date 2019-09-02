2019-09-03T09:07:04+03:00
Общество

Дед Мазай и сотоварищи: неравнодушные хабаровчане помогают животным, которых паводок застал врасплох

Зайца, барсука и сазанов спасали в окрестностях Хабаровска на минувших выходных
Евгения МОЛОТОВА
Поделиться:
Неравнодушные хабаровчане приходят на помощь пострадавшим животнымНеравнодушные хабаровчане приходят на помощь пострадавшим животнымФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА
Изменить размер текста:

Уровень Амура у Хабаровска падает. А вот случаи выхода к людям животных наоборот - учащаются. Несколько дней назад неравнодушные хабаровчане, совершавшие велопрогулку возле ледовой арены «Ерофей», стали случайными спасателями косули. Животное прибило к набережной сильным течением.

Тридцатого августа мужчины, которые катались на катере вдоль затопленного острова, сняли с островка суши терпящего бедствие зайца.

- Хотели осмотреть, в каком состоянии наше любимое место отдыха, - рассказал спасший лопоухого друга Максим. - Раньше это был большой песчаный остров, а сейчас его затопило. Заметили торчащие из воды уши. Подплыли ближе, а там островок и деревце. Кругом вода. На этом пятачке земли заяц и сидел. Я его поймал, посадили в катер и отвезли в город.

Заяц.

Спасательная операция закончилась успешно, зайца на автомобиле вывезли в пригород и отпустили на волю.

В тот же день рыбаки безуспешно пытались помочь другому, более опасному зверю — барсуку. Зверь пытался добраться до спасительного берега, но его все время сносило течением. На видео, размещенном в социальных сетях, видно, как целеустремленно он выгребает к острову.

- Мы два раза его вылавливали и затаскивали в лодку, - рассказали очевидцы происшествия. - Оба раза он сбегал. Посадили в мешок, прогрыз в мешок и вывернулся.

В конце концов упорный хищник достиг берега и скрылся в зарослях.

Барсук.

А 2 сентября жители улицы Павла Морозова в краевой столице могли полюбоваться естественным аквариумом. В затопленной низине неподалеку от ТЦ «Выбор» плескались три довольно приличные рыбины. Очевидец опознал в них сазанов.

- Ходили с товарищем посмотреть на Амур, - рассказал снявший рыб на видео Иван. - На обратном пути заметили, как в большой луже, из которой откачивали насосами воду, прыгает мелкая рыбешка. Подошли ближе и увидели в самой луже сазанов. Хотели поймать их и отнести в реку, но не вышло.

Мы привыкли к тому, что паводки наносят ущерб хозяйственной деятельности человека. Тонут огороды, вода приходит в дома и на подворья. При этом разгул стихии - это время, когда человек может почувствовать себя не только хозяином природы, но и старшим товарищем, способным позаботиться о тех, кому нужна его помощь. Именно в такое время становится понятным подлинное значение слова «человечность».

Амурский сазан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Потоп в Хабаровском крае 2019»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Страна вечно недовольных потребленцев
Наш колумнист о том, почему советским людям не угодишь даже тогда, когда сделано что-то хорошее - на примере школы Екатеринбурга, отремонтированной "слишком шикарно" ее успешным выпускником, предпринимателем Андреем Симановским
Новости 24
В Хабаровском крае выбрали лучшие общественные советы при органах власти
В Комсомольске собирают гумпомощь для пострадавших от паводка
Больное сердце подвело водителя в Комсомольске прямо на дороге
В Хабаровске внук позарился на кровные бабушкины 90 тысяч рублей
Спектакли «Золотой маски» потрясают зрителей в Хабаровском крае
Нужна мужская помощь в поисках пропавших отца и дочки в Хабаровском крае
За наркотрафик из ЕАО в Хабаровск «бизнесмен» рискует лишиться свободы на 20 лет
Жалобы в день выборов в Хабаровском крае примут по телефону «горячей линии»
Район Комсомольска прикрыли от «большой воды» достроенной дамбой
Выпускники снова попытаются сдать ЕГЭ в Хабаровском крае
Хабаровский библиограф получила гранд на крымской «Тавриде-АРТ»
За парты в Хабаровском крае в новом учебном году сели 150 тысяч ребят
Конкурс «Во славу отцов и Отечества» стартовал в Хабаровске