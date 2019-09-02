Дед Мазай и сотоварищи: неравнодушные хабаровчане помогают животным, которых паводок застал врасплох

Уровень Амура у Хабаровска падает. А вот случаи выхода к людям животных наоборот - учащаются. Несколько дней назад неравнодушные хабаровчане, совершавшие велопрогулку возле ледовой арены «Ерофей», стали случайными спасателями косули. Животное прибило к набережной сильным течением.

Тридцатого августа мужчины, которые катались на катере вдоль затопленного острова, сняли с островка суши терпящего бедствие зайца.

- Хотели осмотреть, в каком состоянии наше любимое место отдыха, - рассказал спасший лопоухого друга Максим. - Раньше это был большой песчаный остров, а сейчас его затопило. Заметили торчащие из воды уши. Подплыли ближе, а там островок и деревце. Кругом вода. На этом пятачке земли заяц и сидел. Я его поймал, посадили в катер и отвезли в город.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/729689" frameborder="0"></iframe> Заяц.

Спасательная операция закончилась успешно, зайца на автомобиле вывезли в пригород и отпустили на волю.

В тот же день рыбаки безуспешно пытались помочь другому, более опасному зверю — барсуку. Зверь пытался добраться до спасительного берега, но его все время сносило течением. На видео, размещенном в социальных сетях, видно, как целеустремленно он выгребает к острову.

- Мы два раза его вылавливали и затаскивали в лодку, - рассказали очевидцы происшествия. - Оба раза он сбегал. Посадили в мешок, прогрыз в мешок и вывернулся.

В конце концов упорный хищник достиг берега и скрылся в зарослях.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/729688" frameborder="0"></iframe> Барсук.

А 2 сентября жители улицы Павла Морозова в краевой столице могли полюбоваться естественным аквариумом. В затопленной низине неподалеку от ТЦ «Выбор» плескались три довольно приличные рыбины. Очевидец опознал в них сазанов.

- Ходили с товарищем посмотреть на Амур, - рассказал снявший рыб на видео Иван. - На обратном пути заметили, как в большой луже, из которой откачивали насосами воду, прыгает мелкая рыбешка. Подошли ближе и увидели в самой луже сазанов. Хотели поймать их и отнести в реку, но не вышло.

Мы привыкли к тому, что паводки наносят ущерб хозяйственной деятельности человека. Тонут огороды, вода приходит в дома и на подворья. При этом разгул стихии - это время, когда человек может почувствовать себя не только хозяином природы, но и старшим товарищем, способным позаботиться о тех, кому нужна его помощь. Именно в такое время становится понятным подлинное значение слова «человечность».