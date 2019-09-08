2019-09-08T11:49:56+03:00
Общество

Избиратели в Хабаровском крае ходят в кабинку по двое

Некоторые из тех, кто приходит отдать свой голос, не хотят оставаться в кабинке в одиночестве
Петр САМСОНОВ
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Во второй половине дня поток жалоб вроде бы снизился, но нарушения все равно есть.Во второй половине дня поток жалоб вроде бы снизился, но нарушения все равно есть.Фото: Евгения МОЛОТОВА
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На избирательных участках Хабаровского края наблюдается странная тенденция: многие из тех, кто приходит отдать свой голос, не хотят оставаться в кабинке в одиночестве. Как сообщают наблюдатели, работающие на УИКах, два человека в помещении для волеизъявления - нередкое зрелище в это воскресенье.

Так, на парочку в УИК № 11 в Хабаровске обратила внимание наблюдатель от «Единой России» Юлия Шульгина. Она отметила, что двое уединившихся в кабинке горожан никак не отреагировали на сделанное им замечание. О подобных фактах сообщали и другие наблюдатели. В крайизбиркоме прокомментировали такие ситуации.

Судя по фото, в кабинке находятся мужчина и женщина. Фото: социальные сети

Судя по фото, в кабинке находятся мужчина и женщина. Фото: социальные сети

Ситуацию активно обсуждают в социальных сетях: есть версия, что некоторые избиратели в регионе окончательно утратили самостоятельность и нуждаются в помощи даже во время интимного процесса голосования. С другой стороны, не исключён и вариант, что таким образом людям подсказывают, напротив какой именно графы поставить галочку.

Завершающаяся избирательная кампания запомнится хабаровчанам как одна из самых скандальных. В день выборов на участках произошло множество нарушений, властям ещё предстоит дать оценку всему, что происходит в местах голосования в это воскресенье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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