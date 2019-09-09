В Хабаровске ключи будут переданы дольщикам «Кленового квартала» до первого декабря

Долевое строительство в Хабаровске дело рисковое. Обманутые дольщики пишут гневные петиции, заваливают исками суды, обивают пороги министерств и ведомств, выходят на митинги и шествия. И крайне редко добиваются от застройщиков исполнения своих законных требований. Так, с 2013 года ждут решения пресловутого квартирного вопроса дольщики жилищного кооператива «Кленовый квартал». Тогда были спроектированы три таунхауса на 48 квартир каждый. Изначально застройщик, ООО «Томари-Оро», рассчитывал сдать дома в 2014 году. Однако сил своих не рассчитал и сроки несколько раз пришлось переносить. В последний раз проблема оказалась в водоснабжении квартала — ее некорректно спроектировали.

Отчаявшись дождаться внятного ответа от нерадивого строителя собственники будущих квартир в «Кленовом квартале» подали иски в суд, где потребовали банкротства компании. Но, после того как к решению вопроса подключились краевые власти, с водоснабжением удалось разобраться. Людей убедили не банкротить предприятие, а пойти на мировую.

- В мировом соглашении указано, что застройщик обязуется до 1 декабря 2019 года сдать дом и выполнить все обязательства перед дольщиками, - рассказал Алексей Шуваев, официальный представитель жильцов ЖК «Кленовый квартал». - Застройщик при этом обязуется не только передать квартиры, но и выполнить требования части дольщиков о возврате им денежных средств.

Дом был построен, введен в эксплуатацию, но вот беда, денег на выплаты у организации не оказалось, а по закону выдавать квартиры застройщик может только одновременно с произведением выплат. Так круг замкнулся в очередной раз. Дольщики обратились в прокуратуру.

Сегодня прокуроры побывали в селе Матвеевка, где и располагается многострадальный «Кленовый квартал». В выезде приняли участие представители госстройнадзора, застройщика и дольщиков.

- Выезд произведен в целях недопущения уклонения застройщика от передачи квартир гражданам либо возврата причитающихся им денежных средств после установленного мировым соглашением срока, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры - Нами директору ООО «Томари-ОРО» объявлено предостережение, в рамках исполнения которого к передаче остались 10 квартир. Также осмотр дома выявил ряд недостатков, требующих устранения в рамках исполнения условий заключенных договоров участия в долевом строительстве.

Напомним, уже пятый год ожидают свои квартиры дольщики ЖК «Алексеевская». 11 сентября они собираются выйти на очередной митинг.