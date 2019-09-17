Еврейская автономная область может лишиться федеральных денег

ЗАКОН ИЛИ ПРАВДА?

Напомним, что в материале «Уголовные дела в отношении чиновников ЕАО вызывают много вопросов» в качестве примера мы решили разобраться в очередном громком уголовном деле в отношении чиновника из ЕАО. Речь шла о желании местных властей за счет федеральных денег построить в городе еще один детский сад для малышей от 3 месяцев до 3 лет. Открытие планировалось еще в начале 2019 года, но объект до сих пор не сдан, на экс-мэра Евгения Коростелева возбудили уголовное дело, а родители уже потеряли всякую надежду отправить детей в ясли. При этом жители Биробиджана по-прежнему не понимают кому помешала стройка и почему прокуратура города посчитала, что все было «заточено» под конкретную компанию «Стройград».

Напомним, что вышеуказанная компания на самом деле была единственной, кто согласился построить ясли по весьма жестким условиям. Например, земельный участок в аренду застройщику был выделен через аукцион со строгим ограничением - строительство дошкольного учреждения ясельного типа. То есть априори компания не смогла бы построить что-то иное, кроме садика.

Понимая, что уголовное дело может отразится на деловой репутации предприятия, руководство «Стройграда» решило отстаивать свои интересы в гражданском суде и сделать экспертизу детсада самостоятельноФото: Андрей ОНИСИМОВ

- Руководство компании, после заключения договора по результатам аукциона, сами сделали проект сада, соответствующий всем нормам, и приступили к строительству, - комментирует Максим Мизин, адвокат Евгения Коростелева. – Мэрия лишь обеспечила, как это положено, безопасность детей и, на время активного этапа стройки с применением тяжелой техники, разместила воспитанников по другим, удобным для родителей дошкольным учреждениям, а сотрудников отправила в вынужденные отпуска. И, прошу заметить, никаких жалоб от родителей и работником сада, до настоящего времени не поступало. Тем не менее, следствие роспуск садика на время стройки трактует, как «существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций». То есть, если следовать логике следователей, то у тех 64 детей, которые в итоге должны были получить места в этих яслях, но, из-за возбуждения дела, так и не получили, нет никаких прав?!

ПРОКУРАТУРА СКАЗАЛА ФАС!

Итак, стройка шла, никто не жаловался, жители Биробиджана уже твердо надеялись получить в новых яслях места для своих детей. Но тут в ноябре 2018 года «прилетел привет» из прокуратуры города Биробиджана, которая почему-то посчитала, что стройка ведется незаконно. Тут же надзорным органом был наложен запрет на регистрацию объекта, а стало быть, и на последующий ввод в эксплуатацию.

Между тем время было на исходе, и мэрия все же объявила второй аукцион на покупку готового к эксплуатации сада в Биробиджане - в надежде, что хоть кто-то, кроме «Стройграда» примет в нем участие. Увы, как и следовало ожидать, желающих - не нашлось. Однако тут в дело уже вмешалось УФАС. В антимономальном ведомстве ЕАО посчитали, что аукцион на приобретение здания вместе с содержимым почему-то является грубейшим ограничением конкурентного плана, были и другие не совсем понятные претензии. Мэрия решила поспорить на этот счет в суде.

- На мой взгляд, претензии УФАС в наш адрес не обоснованы. Ряд нарушений явно были надуманными, - комментирует позицию мэрии Биробиджана в перерыве между судебными заседаниями Драгунова Ольга, заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) мэрии Биробиджана. - Одной из претензий, например, которые звучали, было то, что в аукционной документации указан 2018 год постройки здания, чем, якобы мы ограничили конкуренцию. При этом в судебном заседании представитель УФАС так и не смог нам разъяснить, какого же года должно было быть здание, - акцентирует представитель мэрии.

Независимые эксперты не нашли нарушений в проектной документации и объектеФото: Андрей ОНИСИМОВ

- А еще нам вменили в нарушение, что мы в один лот объединили покупку здание с полной комплектацией. Мы считаем, что это была эффективная закупка, но антимонопольный иного мнения… Ну, представьте картину: мы бы все покупали по отдельности, как этого требует УФАС. Как бы это выглядело? Боле 100 лотов от стульчиков до поварешек и ложек приобретается через аукционы по отдельности? Да на это уйдет не один месяц! В итоге непонятно, пошли бы дети в садик? А так сразу готовое здание, полностью укомплектованное. И детский сад мог бы начать работать уже в начале 2019 года, - продолжает отстаивать точку зрения мэрии Ольга Драгунова. – К тому же в договоре между областью и Минобразованием России есть четкое определение, какое помещение должно быть приобретено. Если бы мы сделали, как считает ФАС, то тогда точно пошли бы на нарушение по нецелевому использованию бюджетных средств. К тому же перед тем, как делать аукционную документацию, мы изучили опыт других регионов - участников федеральной программы, и все делали абсолютно так же, но лишь у нас почему-то возникли проблемы.

Заместитель председателя КУМИ обращает внимание, что весь сыр-бор с прокуратурой возник, потому что, в надзорном ведомстве почему-то посчитали, что мэрия решила значительно снизить стоимость объекта и фирма возвела не самостоятельное здание, а лишь пристройку к уже существующему детсаду.

- Нужно понимать, что это отдельно стоящая здание, со своими коммуникациями, на арендованной земле, по сути, собственник «Стройград» может делать с ним все, что угодно в рамках назначения объекта. Захотят, откроют свой частный детский сад, - объясняет Ольга Драгунова. – Но, получается, прокуратура почему-то считает, что все всех обманывают. И сейчас, чтобы выяснить, самостоятельное это здание или пристройка, ведется экспертиза. Почему прокуратура думает, что мы подвели все под «Стройград», мы до сих пор не понимаем. Все было открыто, обсуждалось коллегиально, все этапы по реализации программы согласовывалась с департаментом образования области, так как они были кураторами.

ГРУППА «НЕЗНАЙКА»

УФАС области, как и прокуратура города, комментировать ситуацию - отказались, ссылаясь на то, что идет гражданский суд и уголовное следствие. Кстати, о следствии: 26 марта 2019 года Евгения Коростелева задержали, допросили, распространили информацию во всех СМИ о том, что в отношении него возбуждено уголовное дело и он едва ли не похитил деньги на строительство садика, но бдительные органы это предотвратили. Только вот на дворе уже сентябрь, а экс-мэру Биробиджана до сих пор даже не предъявили официального обвинения!

- С нами не проводиться никаких следственных действий, нас не допрашивают, полная тишина, - комментирует состояние дела адвокат Максим Мизин. – Назначена какая-то непонятная фоноскопическая экспертиза, на определение, кому из участников совместных заседаний какие фразы принадлежат. Это или желание раздуть из мухи слона, или просто тянут время, потому что понимают: события преступления нет и быть не могло. По факту здание есть, а то, что оно не введено в эксплуатацию и детсад не начал функционировать, что опять же Коростелеву следствие вменяет в вину, как срыв исполнение федеральной программы, так это не его «заслуга». К тому же о каком срыве может идти речь, если деньги, зарезервированные на приобретение готовых яслей, Минобразование России пролонгировало, и Биробиджан пока еще ничего не потерял. Пока.

В мэрии считают, что на экспертов назначенных судом может оказаться давление со стороны силовых структурФото: Андрей ОНИСИМОВ

И еще один существенный в этом деле нюанс. По факту, единственные, кто из-за всей этой истории, действительно понес финансовый ущерб, это не бюджет, деньги, как лежали, так и лежат нетронутыми, а компания «Стройград». И еще родители, чьи дети так и не пошли в ясли. Да, и первый аукцион на выделение земли, как и разрешение на строительство, никто из надзорных органов тоже не оспорил. А это свидетельствует только о том, что объект строился на законных основаниях и соответствует заявленным требованиям.

Что сказать? Итог всей этой следственной игры, мягко говоря, непонятный. Здание, куда еще в январе 2019 года могли бы пойти 64 ребенка, стоит заколоченное и ждет своей участи. Строители ЕАО, как в прочем и другие предприниматели региона, глядя на эту ситуацию, еще раз задумаются: а стоит ли иметь дело с властями? или любые госаукционы нужно обходить стороной?

Остается надеяться, что глаза на всю эту странную историю откроются у областного прокурора. Может, ему следственный комитет и подчиненные еще не окончательно внушили свое мнение о виновности «коррупционера» Коростелева? Ведь жителям области СК тоже активно пытался внушить это, преподнеся его «виновность», как состоявшийся факт и раструбив информацию по всем СМИ.

P.S. Чтобы развеять доводы прокуратуры, которая считает, что здание не является самостоятельной постройкой, «Стройград» провел собственную строительную экспертизу. Вывод специалиста – здание является полностью автономным и соответствует всем строительным нормам. Тем не менее суд, куда прокуратура города обратилась с иском, решил провести еще одну экспертизу, которую поручили Дальневосточному региональному центру судебной экспертизы Министерства юстиции РФ. Однако, увы, по мнению мэрии Биробиджана, надеяться на объективность заключения специалиста вышеуказанной организации не особо приходится. Причиной тому является чрезвычайная, подозрительная настойчивость и следователя СК, расследующего дело в отношении экс-мэра, и сотрудников других компетентных органов, которые во время проведения экспертизы по гражданскому иску прибыли на стройку и всячески пытались побеседовать с ним наедине… Присутствующий там же представитель городской прокуратуры почему-то даже не попытался этому воспрепятствовать. Произошедшее на строке в мэрии расценили, как предвзятое отношение и попытку оказать давление на эксперта, в связи с чем написали жалобы в следственный комитет, руководству экспертного учреждения, в также в областную прокуратуру и суд.