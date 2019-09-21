2019-09-21T09:23:10+03:00
Недвижимость

В рейтинге дороговизны услуг ЖКХ Хабаровский край занял одно из последних мест

Примечательно, что между краем и соседней Еврейской автономией разрыв – в пятьдесят (!) позиций
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Самым тяжелым бременем ложится коммуналка на пенсионеров и многодетные семьиСамым тяжелым бременем ложится коммуналка на пенсионеров и многодетные семьиФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Агентство РИА Рейтинг опубликовало итоги изучения доли жилищно-коммунальных услуг в бюджетах российских семей в 2018 году. Результаты оказались весьма любопытными.

Меньше всех на оплату ЖКУ тратят жители Дагестана: 4,6 процента доходов семьи, в абсолютных цифрах 2445 рублей в месяц. Дороже всех блага цивилизации обходятся жителям Камчатского края – 15 процентов бюджета семьи или 9750 рублей.

Хабаровский край в этом рейтинге занял 72 место. Мы отдаем коммунальщикам почти 12 процентов от доходов семьи, или 6086 рублей ежемесячно. Крайне любопытно, что Еврейская автономная область, с которой край граничит и где климатические условия не такие, как в Дагестане, заняла 22 место: 8,7 процента, 3248 рублей. А на Сахалине, занявшем 18 место в рейтинге, горячая вода и прочие удобства обходятся потребителям в 5729 рублей/месяц, занимая в структуре расходов семьи 8,4 процента.

Напомню, что из всех дальневосточных регионов только Хабаровский край с этого года «отстегивает» банкам комиссию за прием платежей за услуги жилищно-коммунальной сферы – от одного до трех процентов от суммы платежа.

На фоне этих цифр совсем неудивительно выглядит сумма задолженности населения перед коммунальщиками – на 1 января 2019 года только хабаровчане наделали долгов на два с лишним миллиарда рублей. К концу лета задолженность немного снизилась, отчасти из-за того, что сейчас стало проще взыскать ее через суд. Большинство граждан получает зарплаты на карты, так что банки могут по исполнительному листу, представленному ресурсоснабжающей организацией, просто списывать суммы в счет оплаты долга.

Но не за горами отопительный сезон, а значит, в наших платежках появятся суммы за отопление. И население опять начнет копить долги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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