В Хабаровском крае начались выплаты пострадавшим от Амурского паводка

На пострадавших от наводнений территориях начались выплаты компенсаций жителям, чье жилье и имущество унесла «большая вода». Заявления от пострадавших принимают в многофункциональных центрах, а также в органах местного самоуправления. Подать пакет документов необходимо до 30 сентября. По предварительным подсчетам, больше всего от разгула стихии пострадал Комсомольский район.

- По данным, представленным оценочными комиссиями, на получение финансовой помощи в регионе претендуют пятнадцать тысяч человек, - сообщили в пресс-службе краевого правительства. - Из них десять тысяч - жители Комсомольска-на-Амуре. В фонд компенсационных выплат из федеральной казны выделено 252 миллиона рублей. Из этих средств будут выплачены единовременные компенсации по 10 тысяч рублей. За утрату имущества первой необходимости полагаются две выплаты: за частичную - 50 тысяч рублей, за полную - 100 тысяч рублей.

Размер компенсации устанавливают оценочные комиссии, которые созданы властями на местах. Сейчас по всему региону их работает 56, а общая численность сотрудников превышает четыреста человек. Члены комиссий проводят подомовой обход пострадавших территорий, выявляют размер разрушений. В те районы, где вода еще стоит, их доставляют спасатели МЧС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/734007" frameborder="0"></iframe> очереди в МФЦ.

- Комиссии осматривают все имущество, а также составляют списки пострадавших граждан. Дают цифры, которыми мы оперируем, - пояснил заместитель председателя комитета правительства края по гражданской защите Евгений Кузьмин. - Однако окончательные цифры сформируются немного позднее, после того, как паводок полностью пройдет.

Как отметили в администрации Комсомольска-на-Амуре, по состоянию на сегодняшний день в МФЦ Центрального района города принято 1260 заявлений на получение единовременных компенсаций. Для оперативного удовлетворения заявок Сбербанком рядом с МФЦ развернут мобильный офис. Здесь желающие могут открыть счета для перевода денежных средств.

Напомним, по предварительным подсчетам ущерб от наводнения в Хабаровском крае составил 990 миллионов рублей. Эту цифру озвучил 18 сентября на совещании при президенте России по вопросам ликвидации последствий на территориях, пострадавших от паводка, губернатор региона Сергей Фургал.