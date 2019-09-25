В Хабаровском крае начались выплаты пострадавшим от Амурского паводка
На пострадавших от наводнений территориях начались выплаты компенсаций жителям, чье жилье и имущество унесла «большая вода». Заявления от пострадавших принимают в многофункциональных центрах, а также в органах местного самоуправления. Подать пакет документов необходимо до 30 сентября. По предварительным подсчетам, больше всего от разгула стихии пострадал Комсомольский район.
- По данным, представленным оценочными комиссиями, на получение финансовой помощи в регионе претендуют пятнадцать тысяч человек, - сообщили в пресс-службе краевого правительства. - Из них десять тысяч - жители Комсомольска-на-Амуре. В фонд компенсационных выплат из федеральной казны выделено 252 миллиона рублей. Из этих средств будут выплачены единовременные компенсации по 10 тысяч рублей. За утрату имущества первой необходимости полагаются две выплаты: за частичную - 50 тысяч рублей, за полную - 100 тысяч рублей.
Размер компенсации устанавливают оценочные комиссии, которые созданы властями на местах. Сейчас по всему региону их работает 56, а общая численность сотрудников превышает четыреста человек. Члены комиссий проводят подомовой обход пострадавших территорий, выявляют размер разрушений. В те районы, где вода еще стоит, их доставляют спасатели МЧС.
очереди в МФЦ.
- Комиссии осматривают все имущество, а также составляют списки пострадавших граждан. Дают цифры, которыми мы оперируем, - пояснил заместитель председателя комитета правительства края по гражданской защите Евгений Кузьмин. - Однако окончательные цифры сформируются немного позднее, после того, как паводок полностью пройдет.
Как отметили в администрации Комсомольска-на-Амуре, по состоянию на сегодняшний день в МФЦ Центрального района города принято 1260 заявлений на получение единовременных компенсаций. Для оперативного удовлетворения заявок Сбербанком рядом с МФЦ развернут мобильный офис. Здесь желающие могут открыть счета для перевода денежных средств.
Напомним, по предварительным подсчетам ущерб от наводнения в Хабаровском крае составил 990 миллионов рублей. Эту цифру озвучил 18 сентября на совещании при президенте России по вопросам ликвидации последствий на территориях, пострадавших от паводка, губернатор региона Сергей Фургал.
ИСТОЧНИК KP.RU
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