В Комсомольске-на-Амуре новый мэр официально вступил в должность

В пятницу, 27 сентября, в Комсомольске-на-Амуре прошла церемония вступления в должность мэра. Напомним, по итогам выборов 8 сентября Александр Жорник набрал свыше 55% голосов.

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, церемония состоялась в драматическом театре Комсомольска-на-Амуре. Новый глава администрации принес присягу и получил служебное удостоверение. После чего поблагодарил избирателей за доверие.

- Я уверен, что у нас есть ресурсы и внутренние неиспользованные резервы. А самое главное, у нас есть порядочные и ответственные люди, готовые трудиться на благо города, - заявил новоиспеченный мэр. – Не буду говорить пафосные слова об «инженерно-промышленной столице» Дальнего Востока (так город юности стали называть с легкой руки предыдущего губернатора Вячеслава Шпорта – прим. авт.), не будут рассуждать о городе президентского внимания. Пусть наш город станет городом нашего с вами внимания – власти, общественных организаций, политических партий.

Александр Жорник добавил, что конструктивные отношения с Москвой и Хабаровском будут налаживаться гораздо быстрее, если федеральные и краевые власти увидят, что городские работают с полной отдачей.

Почетный гость церемонии губернатор Хабаровского края Сергей Фургал сразу перешел к делу.

- Я не знаю, или поздравлять, или посочувствовать, - обратился глава края к Александру Жорнику. – Комсомольчане оказали вам доверие, времени на рассуждения нет, надо работать. Все накопленные проблемы перечислять можно долго. Одному эти задачу будет сложно решить, я надеюсь, что свою лепту внесут и вновь избранные депутаты.

Сергей Фургал заверил мэра, что правительство края и лично он сам будут помогать Комсомольску. И фактически обозначил одну из приоритетных целей: сделать все, чтобы отток населения из города остановился.

По традиции новому главе вручили приветственный адрес, флаг Хабаровского края, герб и Конституцию. А уже на следующий день, утром субботы Александра Жорника ожидала диверсия на проспекте Первостроителей - ночью комсомольские «аннушки» разлили на дороге машинное масло.