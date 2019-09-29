Диверсией с пролитым на дорогу машинным маслом в Комсомольске-на-Амуре занялись следователи

В прошлую субботу на недавно отремонтированных дорогах в Комсомольске-на-Амуре: проспекте Первостроителей, улицы Шиханова и Васянина были обнаружены целые озера жидкости похожей на отработанное машинное масло. Субстанция мешает движению автомобилей, и растворяет еще свежий асфальт.

Субстанцией из нефтепродуктов были залиты три улицы в Комсомольске-на-АмуреФото: Социальные сети

Как пишут в местных пабликах нефтепродукты появились на дорогах в ночь с пятницы на субботу и по мнению пользователей социальных сетей все это весьма напоминает настоящую диверсию. Так же мнения придерживается и глава региона.

- Это уже за пределами разумного! Все это вполне может уже сейчас попасть в водозабор, куда угодно. Могут пострадать животные, птицы, люди. Это может попасть и попадет в грунтовые воды, то есть создана серьезная опасность жизни и здоровью людей. Это не хулиганство, это запланированная акция, направленная на полную дестабилизацию обстановки в городе Комсомольске, - отметил Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края. – К этом случаю надо относиться именно так.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/734764" frameborder="0"></iframe> Злоумышленники льют масло на дорогу в Комсомольске-на-Амуре.

Эти улицы – крупнейшие автомагистрали в городе Юности и не так давно они были отремонтированы за федеральные деньги. Субстанция, залившая дороги достаточно агрессивна, и может серьезно повредить асфальтобетонное покрытие. Причем разлив нефтепродуктов произошел в аккурат перед визитом в инженерную столицу Дальнего Востока полномочного полпреда президента.

Масло с улиц убирают в круглосуточном режиме: пожарные заливают ее пеной, а поливочные машины мощным напором воду выбивают на обочину. Движение как личного, так и общественного транспорта по улицам Васянина и Шиханова перекрыто. На проспекте Первостроителей его открыли сегодня утром – там первый этап очистки, по мнению городских властей, завершен. Останется убрать нефтепродукты с обочин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/734763" frameborder="0"></iframe> Техногенная авария в Комсомольске-на-Амуре.

На месте работает прибывшая из Хабаровска лаборатория МЧС, экологи и следователи – специалисты пытаются установить состав жидкости, попавшей на дорожное покрытие виновных и ущерб нанесенный городскому хозяйству и экологии.

Работа по очистке дорожного полотна идет в круглосуточном режимеФото: Социальные сети

По словам подрядчика, занимавшегося ремонтом дорог залитыми, оказались около 80 тысяч квадратных метров асфальта. Предварительный ущерб может оставить около ста миллионов рублей. Сильнее всего пострадало покрытие на улице Шиханова, его уложили в конце прошлой недели.

- Халатность, техногенная авария или диверсия в стиле 90-х с этим предстоит разобраться оперативно- следственной группе УМВД по городу Комсомольску. Солярка, вступая в реакцию с асфальтом, "разъедает" битум и фактически приводит в негодность всю дорогу. Пытаемся спасти хотя бы Первостроителей, а улицы Шиханова и Васянина, к сожалению, придётся перекладывать полностью, - подчеркнул Алексей Разин замглавы города Комсомольска-на-Амуре по ЖКХ.

Виновные пока не найдены, тем временем следственный комитет края проводит собственную проверку техногенной катастрофы в городе Юности.

Отработанное масло разъедающее асфальт смывают на обочинуФото: Социальные сети

- По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе источник разлива нефтепродуктов, - рассказал Илья Гудков, руководитель пресс-службы СУ СКР по Хабаровскому краю.

Информация, ранее появившаяся в некоторых СМИ что виновные в диверсии задержаны пока не подтвердилась. Подрядчики считают что это происки конкурентов, которые пытаются таким образом «выдавить» их с рынка.