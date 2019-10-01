Всех не переловишь!: в Хабаровске открыли охоту на торговцев нелегальной рыбой

Рейды, направленные на пресечение незаконной торговли лососевыми, проводятся городской администрацией ежегодно. А в период прохождения осенней путины, когда нелегальные точки вырастают, как грибы после дождя, количество проверок увеличивается. Так, в период с начала июля по конец сентября в краевой столице состоялось 133 таких рейда, в результате которых составлено 46 протоколов за незаконную торговлю биоресурсами.

- Нелегальные торговцы рыбой оштрафованы на сумму в 150 тысяч рублей, - рассказали в отделе по организации работы рынков и мелкой розницы управления торговли городской администрации. – К сожалению, это наемные сотрудники. Выявить организаторов нам не удалось ни разу.

Это, кстати, неудивительно. Ведь никаких административных ресурсов, кроме штрафных санкций, в запасе поимщиков нет, даже конфискация товара - и та незаконна. А желающих побаловать себя относительно свежей и относительно недорогой рыбкой предостаточно.

- Я продаю по 100 рублей за кило, - поделился торгующий из кузова машины Саид. - Хвост вытягивает рублей на 400 - 500. Если поймают, выпишут штраф в три тысячи. Я за день на три таких штрафа заработаю.

Желающих побаловать себя относительно свежей и относительно недорогой рыбкой предостаточноФото: Евгения МОЛОТОВА

Происхождение разложенной на ящиках кеты тоже не секрет. Рыбу закупают у представителей коренных малочисленных районов. Платят из расчета от 100 до 200 рублей за хвост (самки дороже), а то и просто меняют на соль или топливо. Привести 20 - 30 хвостов, по словам Саида, проще простого. А прибыль окупает все возможные риски.

Напомним, стоимость килограмма мороженой горбуши, реализуемой в рамках проекта «Доступная рыба» в Хабаровске, составляет около 144 рублей за килограмм.