2019-10-07T06:24:59+03:00
Общество

Губернатор Хабаровского края заверил жителей, что социальная транспортная карта будет

Прокуратура вынесла предупреждение перевозчикам об ответственности, вплоть до уголовной, за неисполнение краевого закона
Ксения ТУРТЫГИНА
Поделиться:
Благодаря социальной транспортной карте те, кто экономил на проезде и ходил пешком, выберут автобусБлагодаря социальной транспортной карте те, кто экономил на проезде и ходил пешком, выберут автобусФото: Ксения ТУРТЫГИНА
Изменить размер текста:

В понедельник, 7 октября, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал встретился с журналистами и рассказал о текущем положении дел в крае, кратко обрисовав перспективы.

Один из животрепещущих вопросов – введение социальной транспортной карты (СТК) в крае, точнее, загвоздки с ее введением. «КП» - Хабаровск» ранее писала о причинах торможения процесса: перевозчики, оператор и банк не могут договориться между собой о марже.

- Наша комиссия составляет 2,9 процента от общего объема платежей, прошедших по социальным транспортным картам. А держатель программного обеспечения ставит условие: мы должны платить ему пять процентов от общего объема платежей за право подключиться к его системе, - объяснял в июле 2019 года исполнительный директор ООО Проектно-производственное бюро «Новое поколение» Кирилл Поздняков.

Карту все же внедряют, она успешно работает на пригородных маршрутах. Некоторые хабаровские перевозчики не только ввели СТК, но и предоставляют по ней скидки за большое количество поездок. Так, на одном из популярных маршрутов после двадцати поездок начинает снижаться стоимость проезда.

Повторюсь, так делают некоторые перевозчики, но пока не все. До сих пор в салонах автобусов и маршруток можно встретить объявления: социальная транспортная карта не адаптирована к существующей системе безналичных платежей, жалуйтесь в министерство соцзащиты.

Сергей Фургал напомнил, что социальная транспортная карта введена в действие законом Хабаровского края. И, нравится - не нравится, закон надо исполнять.

- Есть предупреждение краевой прокуратуры, вынесенное перевозчикам. За неисполнение закона следует ответственность, вплоть до уголовной, - с нажимом сказал губернатор. - Я подключу эти рычаги, если кто-то будет ставить свои узкие интересы выше интересов общества.

Конкретных сроков, правда, Сергей Иванович не назвал, но есть ощущение, что после такого напоминания уже в ближайшее время СТК внедрят все перевозчики.

Напомню, социальную транспортную карту выдают лицам льготных категорий, деньги на нее перечисляет министерство социальной защиты края. Если владелец карты не истратил всю сумму, то остаток на следующий месяц не переходит.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Чтобы ликвидировать село, достаточно закрыть в нем школу и больницу
Как спасти от опустения глубинку Центральной России? Об этом на Радио «Комсомольская правда» спецкор Дмитрий Стешин поговорил с директором, наверное, последнего совхоза в капиталистической стране Павлом Грудининым
Поддержка для семей с детьми: Четыре полезных цифровых сервиса Фонда соцстраха
«Комсомолка» узнала, как работают и чем пригодятся будущим мамам, а также родителям несовершеннолетних россиян уже созданные и разрабатываемые электронные проекты социального ведомства
Новости 24
Школьники из Хабаровска взяли «золото» на фестивале роботов в Корее
В Хабаровском крае ищут, кому вручить грант на охрану окружающей среды
В Хабаровском крае одобрили ипотеку под 2%
В Хабаровском крае между селами пропал мужчина
Больше 20 клиентов турфирмы в Хабаровске отправились не в загранпоездку, а в полицию
В колонии Хабаровского края в электросистеме нашли угрозу жизни
В Хабаровске разбираются, почему затонул целый катер
Школьники из Калужской области попали в Росгвардию в Хабаровском крае
Общественные места, выбранные комсомольчанами, благоустроят в 2020 году
Возле больницы в Хабаровске «прописались» голубые ели
В Хабаровске больше 70 домов остались без горячей воды
Хабаровчанин вместо велосипеда обнаружил пустое место на лестничной клетке
Погода в Хабаровске на 7 октября 2019 года: днем до +16, без осадков