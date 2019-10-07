Губернатор Хабаровского края заверил жителей, что социальная транспортная карта будет

В понедельник, 7 октября, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал встретился с журналистами и рассказал о текущем положении дел в крае, кратко обрисовав перспективы.

Один из животрепещущих вопросов – введение социальной транспортной карты (СТК) в крае, точнее, загвоздки с ее введением. «КП» - Хабаровск» ранее писала о причинах торможения процесса: перевозчики, оператор и банк не могут договориться между собой о марже.

- Наша комиссия составляет 2,9 процента от общего объема платежей, прошедших по социальным транспортным картам. А держатель программного обеспечения ставит условие: мы должны платить ему пять процентов от общего объема платежей за право подключиться к его системе, - объяснял в июле 2019 года исполнительный директор ООО Проектно-производственное бюро «Новое поколение» Кирилл Поздняков.

Карту все же внедряют, она успешно работает на пригородных маршрутах. Некоторые хабаровские перевозчики не только ввели СТК, но и предоставляют по ней скидки за большое количество поездок. Так, на одном из популярных маршрутов после двадцати поездок начинает снижаться стоимость проезда.

Повторюсь, так делают некоторые перевозчики, но пока не все. До сих пор в салонах автобусов и маршруток можно встретить объявления: социальная транспортная карта не адаптирована к существующей системе безналичных платежей, жалуйтесь в министерство соцзащиты.

Сергей Фургал напомнил, что социальная транспортная карта введена в действие законом Хабаровского края. И, нравится - не нравится, закон надо исполнять.

- Есть предупреждение краевой прокуратуры, вынесенное перевозчикам. За неисполнение закона следует ответственность, вплоть до уголовной, - с нажимом сказал губернатор. - Я подключу эти рычаги, если кто-то будет ставить свои узкие интересы выше интересов общества.

Конкретных сроков, правда, Сергей Иванович не назвал, но есть ощущение, что после такого напоминания уже в ближайшее время СТК внедрят все перевозчики.

Напомню, социальную транспортную карту выдают лицам льготных категорий, деньги на нее перечисляет министерство социальной защиты края. Если владелец карты не истратил всю сумму, то остаток на следующий месяц не переходит.