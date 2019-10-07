Победив в домашнем матче «Куньлунь Ред Стар», хабаровский «Амур» отправился в выездное турне. Первый же соперник ХК «Сочи» знаком «тиграм» не понаслышке - в прошлом сезоне встречи этих команд на сочинском льду заканчивались победой «южан». В этом матче первые минуты заставили многих любителей хоккея схватиться за сердце.

Валидол карман не тянет: хабаровский «Амур» одержал победу над сочинскими «леопардами». Фото: ХК «Сочи»

Перед этим матчем «Сочи» в овертайме переиграли «Авангард», и перед схваткой с «Амуром» тренеры «леопардов» состав менять не стали – на лед вышли все те же игроки, недавно «накрутившие хвост» омичам. Перед игрой «Сочи» стояли на 16 месте, «Амур» занимал 21, и уступать друг другу команды не собирались. Несмотря на это, начало первого периода выдалось довольно невнятным - обе команды атаковали, но первый бросок по воротам последовал лишь на четвертой минуте встречи.

Валидол карман не тянет: хабаровский «Амур» одержал победу над сочинскими «леопардами». Фото: ХК «Сочи»

Затем хозяева продолжили наседать на ворота гостей, хабаровчане редко огрызались. К тому же, на первом отрезке игры «тигры» дважды оказывались в меньшинстве. Впрочем, ни гостям, ни хозяевам поразить ворота до перерыва так и не удалось.

Валидол карман не тянет: хабаровский «Амур» одержал победу над сочинскими «леопардами». Фото: ХК «Сочи»

Во втором периоде было целых пять удалений, на 33 минуте гостям удалось открыть счет, однако хозяева его сравняли. К последней двадцатиминутке «Амур» собрался - у него удалений больше не было, а вот сочинцев отправляли на скамейку штрафников целых четыре раза. В большинстве «тиграм» удалось вырваться вперед – забил Томаш Зогорна. 2:1 – стал окончательным счетом в игре.

Валидол карман не тянет: хабаровский «Амур» одержал победу над сочинскими «леопардами». Фото: ХК «Сочи»

- Сегодня для нас был тяжелый матч. Команда «Сочи» не давала нам организоваться. Мало бросали, мало создавали в атаке. Проиграли и по броскам, и по вбрасываниям, и по удалениям. Но отдам ребятам должное, что они в такой ситуации смогли сыграть на команду и довести матч до победы, - подчеркнул Александр Гулявцев, главный тренер ХК «Амур».

Валидол карман не тянет: хабаровский «Амур» одержал победу над сочинскими «леопардами». Фото: ХК «Сочи»

Впрочем, наставник сочинских «леопардов» на послематчевой пресс-конференции утверждал то же самое. Следующая игра у «Амура» пройдет в Москве - 8 октября «тигры» сыграют со столичным ЦСКА.