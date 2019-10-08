Зоозащитники ищут изверга изувечившего и убившего щенков в пригороде Хабаровска

Тела двух изувеченных щенков нашли на территории свалки, между селами Черная речка и Дружба еще второго октября. Там жили несколько молодых бездомных собак, которых периодически подкармливали добровольцы. Щенки были дикие, к людям не подходили, только недавно стали позволять себя гладить. Чуть позже их планировали пристроить в дома. Когда зоозащитник в очередной раз приехали на свалку, то в кустах обнаружили следы кровавой расправы.

- Одному щенку, девочке, сломали лапы, нанесли колото-резаные ранения в живот и выпотрошили внутренности, он скончался на месте, – рассказали в приюте «Милосердие». - Второй щенок, когда его нашли, был еще жив. Его очень сильно избили и расстреляли из ружья – на месте был обнаружен патрон от огнестрельного оружия. Он скончался в ветеринарной клинике, куда его доставили неравнодушные люди.

Сейчас активисты пытаются найти тех, кто совершил преступление, опрашивают очевидцев, расклеивают объявления. Место там довольно оживленное его еще называют хуторок Ивушки. Мимо проезжают довольно много людей, ходят автобусы – там располагается конечная 119 маршрута, рядом ведутся сельскохозяйственные работы – кто-нибудь мог видеть, как совершалось убийство. Так же было написано заявление в полицию Хабаровского района с требованием найти живодеров и наказать за жестокое обращение с животными.

- Только сегодня полиция начала работать изъяли найденную гильзу, с нас взяли объяснение. Нам как воздух нужны свидетели – сегодня будем там расклеивать плакаты, еще мы ищем адвоката по уголовным делам, который может быстро включится в дело. Надеемся, что преступник буде найден и наказан, - делится Елена Лынова, волонтер приюта «Милосердие».

Напомним, что похожее дело о жестоком убийстве собаки сейчас расследуется в Еврейской автономной области. Там в садоводческом товариществе «Буревестник» несколько часов убивали сидящую на цепи овчарку. Ей пытались размозжить голову кувалдой, а потом вогнали в тело металлический штырь.

- Вчера я разговаривала со следователями и их руководителем в ЕАО. Преступник признался в содеянном, на сегодняшний день собирается доказательная база. Дело затянулось, потому что примерно два месяца подряд работал лишь один следователь на весь район. Но люди опрашивались и опрашиваются. На электронную почту управления поступило более 600 обращений граждан со всей страны, все они приложены к делу, - рассказала Наталья Коваленко, зоозащитник. - Огромное вам спасибо за неравнодушие и помощь.

По словам активистки, дело затягивается, потому что сама статья «жестокое обращение с животными» довольно неоднозначна. Для того чтобы по ней посадить преступника нужна «железобетонная» доказательная база – а чтобы собрать ее требуется время. Также казаки-владельцы ЧОП, которые охраняют садоводческое товарищество написали на зоозащитницу заявление в правоохранительные органы, якобы она угрожала их жизни и здоровью.