Проиграли, но тем не менее, и это отмечают все и зрители и тренер «Амура» - команда на льду не выглядела жалко, не была «мальчиком для битья» для именитых москвичей, а «ЦСКА», на секундочку, стоит на первом месте турнирной таблицы чемпионата. «Амур» сражался, и было видно, что из раздевалки «тигры» выходят не отбывать номер, а биться до конца. Это именно то, за что преданные фанаты хабаровской дружины готовы простить ей многое, и поражение в том числе. Тем не менее счет матча: 4:1 восторга у главного тренера «Амура» не вызывает.

Поражение, но не разгром: хабаровский «Амур» уступил московскому «ЦСКА». Фото ХК «ЦСКА»

- Мы провели сегодня плохой матч. Знали, что «ЦСКА» хорошо комбинирует - надо было стараться в первом периоде, чтобы не пропустить быстрый гол, где-то ловить шайбу на себя, это, наверное, отчасти и получилось в первом периоде. Ребята играли самоотверженно, шайба не доходила до вратаря. В свою очередь и мы создавали в атаке, были и выходы один в ноль, к сожалению, такие моменты, играя с «ЦСКА», нужно реализовывать. Что касается удалений, то нельзя команде, которая в пятерке лучших по реализации такого преимущества, играть в большинстве. Мы работали до конца. Ребята забили. Этого маловато, конечно, тем не менее команду упрекнуть не могу – готовимся к следующей игре, - отметил Александр Гулявцев, главный тренер ХК «Амур» на послематчевой пресс-конференции.

Поражение, но не разгром: хабаровский «Амур» уступил московскому «ЦСКА». Фото ХК «ЦСКА»

События во время игры развивались стремительно. Первые минуты доминировали хозяева, однако спустя какое-то время «Амур» опомнился и стал создавать довольно опасные моменты у ворот соперника, некоторые едва не закончились голом. Однако не случилось. Ушенин бросал – попал в штангу, а Кацуба не смог переиграть вратаря, выйдя «один в ноль».

- Возможность убежать на рандеву с голкипером была и у Гинека Зогорны, но, раскачав вратаря, чех бросил мимо. В составе армейцев ближе всех к голу был Григоренко, за две минуты до сирены подправивший шайбу после прострела Капризова, - рассказали в пресс-службе клуба.

Поражение, но не разгром: хабаровский «Амур» уступил московскому «ЦСКА». Фото ХК «ЦСКА»

Во втором периоде москвичи собрались, и Иржи Секач вывел армейцев вперед. В третьей двадцатиминутке «ЦСКА» забили еще один быстрый гол, а затем, оказавшись в большинстве, реализовал преимущество.

- Под занавес отрезка команды обменялись шайбами в неравных составах. Шалунов забросил четвертую, а Томаш Зогорна не дал Сорокину отыграть «на ноль». Итог матча 4:1, - подчеркнули в клубе.

Поражение, но не разгром: хабаровский «Амур» уступил московскому «ЦСКА». Фото ХК «ЦСКА»

Это уже второй матч «Амура» на выезде, следующий тоже ожидается нелегким. Соперником «тигров» станет омский «Авангард». Игра пройдет 10 октября в 19:30 по московскому времени.