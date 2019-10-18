2019-10-18T04:24:04+03:00
Спорт

В Хабаровске хоккеист «Амура» извинился перед болельщицей, в которую попал шайбой

В качестве компенсации ей вручили именной свитер [фото]
Василий ЗАДУНАЕВ
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В Хабаровске хоккеист «Амура» извинился перед болельщицей, в которую попал шайбойВ Хабаровске хоккеист «Амура» извинился перед болельщицей, в которую попал шайбойФото: пресс-служба ХК "Амур"
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В этот вечер играли хабаровский «Амур» и ярославский «Локомотив», схватка выдалась напряженной. Во втором периоде счет сравнялся, и хоккеисты обеих команд атаковали, пытаясь склонить чашу весов в свою сторону. И вот, практически в конце непростого матча, снаряд срывается с клюшки Томаша Загорны и, минуя защитные щиты, с огромной скоростью влетает на трибуны, где попадает прямиком в девушку.

К счастью, обошлось без серьезных травм, однако ситуация доставила немало неприятных минут болельщице. Хоккеист, ставший виновником происшествия, посчитал нужным извиниться перед своей поклонницей.

- Томаш Зогорна, от клюшки которого снаряд покинул площадку, встретился с пострадавшей и вручил ей свой именной свитер, а также билеты на сегодняшний матч. Мы желаем Жанне скорейшего выздоровления и только позитивных впечатлений от игр нашей команды. Пользуясь случаем, напоминаем: будьте внимательны во время игры и всегда следите за шайбой, - подчеркнули в пресс-службе ХК «Амур».

В Хабаровске хоккеист «Амура» извинился перед болельщицей, в которую попал шайбой Фото: пресс-служба ХК "Амур"

В Хабаровске хоккеист «Амура» извинился перед болельщицей, в которую попал шайбойФото: пресс-служба ХК "Амур"

Кстати, это уже не первый раз, когда в игре с «Локомотивом» спортивный снаряд поражает сидящих на трибуне зрителей. Похожий случай произошел три года назад, когда ярославцы играли с «Барысом», тогда во втором периоде шайба так же вылетела со льда и угодила прямо в лоб Екатерине Ивановой, пришедшей поболеть за «Локомотив».

Первую помощь ошеломленной ударом фанатке оказал врач ярославского клуба, затем ее доставили в травмпункт, где наложили около тридцати швов. Частично горечь от полученной травмы ей компенсировало то, что шайба, отскочившая от ее лба, в итоге была заброшена в ворота соперников.

Кстати, и в Хабаровске спортивный снаряд, попавший в болельщицу «Амура», в итоге тоже принес победу ее команде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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