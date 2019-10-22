Пропавшая в районе «Депо-2» хабаровчанка найдена убитой

Люди часто пропадают. В центре мегаполисов и в крошечных городках. Утром, днем и вечером. В век всеобщей цифровизации, когда сотовый телефон есть практически у каждого ребенка, а камеры видеонаблюдения прочно вошли в нашу жизнь - люди пропадают. Дети и взрослые. Редкая неделя обходится без того, чтобы волонтеры не распространяли по социальным сетям листовки с приметами пропавших. Позже такие листовки появляются снова, иногда с надписью «Найден, жив», но чаще с надписью «Найден, погиб». С такой листовки начались 17 октября поиски матери двоих детей Ольги Тимофеевой. Вечером четверга она вышла из дома на улицу и отправилась в центр выдачи заказов сайта «Хабмама», что на рынке «Депо-2». Домой женщина больше не вернулась.

Младшей дочери Ольги едва исполнился месяц, и разумеется, родные кормящей матери забили тревогу - обратились в полицию и в поисково-спасательный отряд «Лига-Спас».

Утром пятницы на поиски женщины отправились сотрудники полиции, волонтеры, коллеги, друзья и неравнодушные горожане. Поиски начались от рынка «Депо-2», где Ольга в 19:35 попала в поле зрение камеры видеонаблюдения.

- Когда мы прибыли на место, там уже работали сотрудники полиции, - рассказала руководитель ПСО «Лига Спас» Ольга Щукина. - Мы подключились, начали работать. Пропавшую нашли часа через два - два с половиной, на заросшем пустыре в районе улицы Трехгорной, метрах в десяти от дороги. Она была мертва.

По вечерам на этом пути не горит ни одна лампочкаФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

«Дорога», о которой идет речь, это узкая, заброшенная гравийка, пересекающая район по диагонали. Ею пользуются местные жители, когда хотят срезать путь от Трехгорной до гипермаркета «Самбери».

- Возможно, забрав посылку, женщина решила срезать путь через пустырь, - предположила Ольга Щукина. - Несмотря на то, что было уже темно, а территория не освещается. И вообще, район этот далеко не благополучный. Мрачная темная дорога, пустыри, гаражи, прибежище маргинальных личностей.

Место действительно выглядит жутковато, особенно в сумерках. Сухая трава местами выше человеческого роста, а общее впечатление, как будто попадаешь на съемки фильма про Чернобыль. Страшно представить, что по этой тропе каждый день ходят местные жители. А вот вообразить, что здесь может развернуться кровавая драма, совсем не трудно.

- Я благодарен волонтерам, которые помогли, - прокомментировал Роман Тимофеев, муж Ольги. - Без них я бы ее не нашел. Тело просто растащили бы собаки. Если вы видели, вы знаете, что это за место.

Мрачная темная дорога, пустыри, гаражи, прибежище маргинальных личностейФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

В интересах следствия подробности произошедшего не разглашаются. Однако известно, что причиной смерти женщины стали ножевые ранения, а уголовное дело возбуждено не только по статье «Убийство», но и «Изнасилование». Посылка, которую она получила, найдена на месте преступления. В ней подарок ко дню рождения старшей дочери. Девочке исполнилось восемь лет.

Коллеги Ольги из Хабаровского управления антимонопольной службы выражают соболезнования родным и близким. Сообщение с выражениями сочувствия появилось на сайте 18 октября.

- Более 11 лет Ольга Михайловна проработала в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю. Мы навсегда запомним ее жизнерадостность и отзывчивость, стремление узнавать и делать больше, - говорится в обращении. - Светлая память о ней сохранится в наших сердцах навсегда.

Редакция «КП-Хабаровск» также выражает соболезнование родным и близким погибшей. Мы будем следить за ходом расследования.