Только что сотрудниками Росгвардии был задержан подозреваемый в деле об убийстве матери двоих дете Ольга Тимофеева, в районе «Депо-2». Второй подозреваемый убежал.

- На моих глазах мужик его задержал. Красиво сработали, а вот второй убежал. Полиция вообще махом среагировала, -рассказал Максим, очевидец задержания.

Напомним. Вечером четверга Ольга Тимофеева вышла из дома на улицу и отправилась в центр выдачи заказов сайта «Хабмама», что на рынке «Депо-2». Домой женщина больше не вернулась.

В Хабаровске задержали подозреваемого в убийстве женщины в районе «Депо-2» Фото: соцсети

В интересах следствия подробности произошедшего не разглашаются. Однако известно, что причиной смерти женщины стали ножевые ранения, а уголовное дело возбуждено не только по статье «Убийство», но и «Изнасилование». Посылка, которую она получила, найдена на месте преступления. В ней подарок ко дню рождения старшей дочери. Девочке исполнилось восемь лет.

Младшей дочери Ольги едва исполнился месяц, и разумеется, родные кормящей матери забили тревогу - обратились в полицию и в поисково-спасательный отряд «Лига-Спас».

Утром пятницы на поиски женщины отправились сотрудники полиции, волонтеры, коллеги, друзья и неравнодушные горожане. Поиски начались от рынка «Депо-2», где Ольга в 19:35 попала в поле зрение камеры видеонаблюдения.

Розыск второго подозреваемого продолжается в эти минуты в районе Большой, говорится в сообщении в соцсетях.