Первый снег в Хабаровске: событие, традиционно ожидаемое всеми - от дачников до автолюбителей. Первым необходимо знать, когда укрывать малину и прочие кустарники, вторым - когда менять резину. И, конечно, больше всего снег в Хабаровске ждут дети - поиграть в снежки и слепить из влажной белоснежной массы первого в этом году снеговика.

Прогнозы на снег в Хабаровске в 2019 году не самые однозначные, хотя метеорологи уверяют, что отклонения от календарной нормы нет - похолодание приходит в город строго по плану.

- Снег в Хабаровске до конца октября точно не пойдет, - рассказали специалисты Дальневосточного УГМС. - Однако с самого начала ноября резко похолодает, дневные температуры будут колебаться в пределах от 0 до +5-6 градусов по Цельсию, а вот ночью наступят настоящие заморозки -2 -10. Снег во второй декаде возможен, но маловероятен.

А вот когда пойдет снег в Хабаровске с вероятностью до 90%, так это в третьей декаде ноября. Об этом метеорологи говорят уже более уверенно, так как во второй и третьей декаде небо будет сплошь затянуто тучами, а холод только усилится. К тому моменту в городе окончательно обоснуются отрицательные температуры, днем -7 -10, а ночью и все -10 - 15 градусов. Снег в Хабаровске в это время пройдет, и может быть даже не единожды. К счастью, сценарий прошлой зимы, когда снега не было до самого Нового года, не повторится.

Более подробный прогноз погоды на ноябрь 2019 в Хабаровске читайте на сайте «КП».