Чтобы отсрочить приговор возлюбленному, хабаровчанка «заминировала» суд

Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, парализовавшую работу Железнодорожного районного суда Хабаровска своим звонком 28 октября. Тогда на пульт дежурного поступил вызов, и женский голос предупредил о заложенном в здании присутственного учреждения взрывном устройстве.

Здание суда было оцеплено, а посетители и сотрудники в экстренном порядке эвакуированы. Прибывшие взрывотехники и кинологическая служба осмотрели помещения, но никакого взрывного устройства обнаружено не было.

По словам сотрудников суда, в момент звонка шли заседания по нескольким гражданским и четырем уголовным делам. Именно личность обвиняемого по одному из них стала ключом к поимке телефонной террористки.

СПАСТИ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

Девушка, позвонившая на пульт дежурно-диспетчерской службы, находилась в этот момент в здании Железнодорожного суда. Туда она пришла, чтобы присутствовать на заседании, где должны были объявить приговор ее молодому человеку. Мужчину 1994 года рождения судили за хранение и попытку распространения крупной партии синтетического наркотика. За содеянное ему грозит до двадцати лет лишения свободы. До суда молодой человек находился под подпиской о невыезде, поскольку вину свою признал и активно содействовал следствию. Однако его 21-летняя сожительница расставаться с возлюбленным и переходить на положение «заочницы» не желала.

- По словам фигуранта, примерно за неделю до приговора девушка сказала ему, что у нее есть план, как избавить его от тюремного заключения, - рассказал старший специалист пресс-службы УМВД по Хабаровску Кирилл Блинов. - В целях реализации своей идеи она купила на Центральном рынке с рук мобильный телефон и сим-карту, с номера которой и совершила звонок с ложным сообщением о террористическом акте. После совершения противоправного поступка девушка избавилась от вещественных доказательств.

Слушание по делу все же состоялось. Было вынесено решение о передаче дела по подсудности в другой район. Об этом, как и о том, что на свободе он задержится еще на пару недель, барышне сообщил сам молодой человек. Праздновать отсрочку влюбленные отправились в гостиницу «Ривьера». Там хабаровчанку и задержали сотрудники правоохранительных органов. Личность подозреваемой и место ее нахождения установили сотрудники ФСБ.

В настоящее время подозреваемая находится в изоляторе временного содержания. Уголовное дело возбуждено по статье 207 УК РФ. С учетом отягчающих обстоятельств ей грозит до восьми лет лишения свободы.