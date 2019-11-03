2019-11-03T06:33:11+03:00
Спорт

В Комсомольске 4 ноября откроют мемориальную доску легенды советского футбола Николая Старостина

Деньги на установку памятной доски собирали в том числе сами жители города
Ольга КИВА
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В Комсомольске 4 ноября откроют мемориальную доску легенды советского футбола Николая СтаростинаВ Комсомольске 4 ноября откроют мемориальную доску легенды советского футбола Николая СтаростинаФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В Комсомольске-на-Амуре 4 ноября пройдет торжественная церемония открытия мемориальной доски Николаю Петровичу Старостину. Он был настоящей легендой советского футбола, заслуженным мастером спорта, героем социалистического труда, основателем футбольного клуба «Спартак». Также в 1945-1950 годах он тренировал футбольную команду комсомольского «Динамо».

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, церемония открытия пройдет в 11 часов на стадионе «Авангард», расположенном на улице Комсомольской, 24. Инициаторами идеи по установке мемориальной доски стали члены городского общества «Мемориал». Идею поддержали горожане, часть комсомольчан даже пожертвовали деньги ради такого дела. Значительную часть средств внес воспитанник комсомольского футбола, игрок футбольного клуба «Краснодар» и сборной России Юрий Газинский. Также использовали микрогрант международного Мемориала на реализацию проекта «Мы знаем твердо героев спорта».

Немного герое

Напомним, в 1947 году футбольная команда Комсомольского-на-Амуре спортивного общества «Динамо» выиграла Кубок Дальнего Востока и вышла в финал Кубка РСФСР. Тренером этой команды был Николай Петрович Старостин. К слову легенда советского футбола попал в город Юности во время репрессий и отбывал здесь свой срок заключения.

Предыстория тех события такова - столичный «Спартак» перешел дорогу тбилисскому «Динамо», которое курировал сам Берия. В центральных газетах страны стали публиковать статьи о насаждении в обществе красно-белых буржуазных нравов, затем завели уголовное дело за «антисоветчину», Николай Старостин якобы возглавлял группу нарушителей спокойствия. Обвиняемые получили по 10 лет исправительно-трудовых лагерей, с поражением в политических правах на пять лет и конфискацией имущества. Сменив несколько лагерей и несколько команд, в 1945 году Николая Старостина перевели в Хабаровск, а затем в Комсомольск-на-Амуре, где он стал тренировать местную команду «Динамо».

До того, как мемориальная доска увидела свет, над ней трудились члены Союза художников России художник Игорь Грабовский и скульптор Лариса Плетнева. Работа по ее созданию шла больше года. В качестве основного материала выбрали гранит и металл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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