СКА-Хабаровск – Чайка, 9 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 22 тура чемпионата России по футболу ФНЛ

Сейчас футболисты «СКА-Хабаровск» после непростой игры с московским «Торпедо», в которой Рамазан Гаджимурадов забил просто фееричный гол, вернулись на родное поле и готовятся дать бой дебютанту национальной лиги – «Чайке» из Песчанокопского.

О СОПЕРНИКЕ

Песчанокопское, откуда родом «Чайка», это небольшое село в Ростовской области. Футбольную команду в 1997 году собрал ростовский бизнесмен Андрей Чайка. Годом спустя клуб сыграл в первой лиге чемпионата Ростовской области, в 2004 году стал её победителем. В 2008 и 2013—2015 годах команда принимала участие в высшей лиге чемпионата региона. В мае 2016 года ФК «Чайка» прошел лицензирование РФС для участия в сезоне-2016/17 во втором дивизионе чемпионата России. В сезоне 2018/2019 футболисты Песчанокопского стали победителями зоны «Юг» и завоевали право выступать в первенстве ФНЛ.

- Выйдя впервые в своей истории во второй по значимости футбольный дивизион России, «Чайка» очень достойно выглядела в матчах с более именитыми соперниками - так, перед дебютантами ФНЛ были вынуждены капитулировать, идущие в верхней части турнирной таблицы «Ротор», «Балтика», «Нефтехимик» и «Шинник». После 21 тура дончане, имея в своём активе 27 очков, занимают 11 место в Олимп-первенстве ФНЛ, рассказали в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск».

Хабаровский клуб держится сейчас на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата, имея на своем счету 31 очко.

СТАТИСТИКА ВСТРЕЧ

Напомним, что единственная встреча «армейцев» и «Чайки» завершилась победой «красно-синих» со счетом 2:0. Тогда два гола в ворота песчанокопцев забил Адлан Кацаев, который в этой встрече участия принимать не будет из-за травмы. Игру так же пропустит и Рамазан Гаджимурадов, «заработавший» красную карточку в предыдущей игре.

ПРОГНОЗЫ БУКМЕКЕРОВ

В последнее время, отмечают специалисты по прогнозам, «СКА-Хабаровску» удаются домашние матчи в лиге. Так, к примеру, клуб не проигрывает дома уже 6 матчей подряд, причём больше половины команда выиграла. Что до гостей, то «Чайка» проиграла 3 из 4 последних выездных игр турнира. Логично, что фаворитом, по мнению букмекеров, является клуб из Хабаровска, взять его победу можно за 2,2. В то время как на гостей линия находится в районе 3,7.

«КП» - Хабаровск» будет вести онлайн-трансляцию матча «СКА-Хабаровск» - «Чайка» с 15:00 по хабаровскому времени.