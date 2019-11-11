2019-11-11T08:55:01+03:00
Спорт

«СКА-Нефтяник» – «Старт», 11 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча XXVIII Чемпионата России в Суперлиге, по хоккею с мячом I этап

Хоккей с мячом. «СКА-Нефтяник» – «Старт». Прямая трансляция. Составы команд, прогнозы букмекеров
Василий ЗАДУНАЕВ
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«СКА-Нефтяник» – «Старт», 11 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча XXVIII Чемпионата России в Суперлиге, по хоккею с мячом I этап«СКА-Нефтяник» – «Старт», 11 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча XXVIII Чемпионата России в Суперлиге, по хоккею с мячом I этапФото: Официальный сайт СКА-Нефтяник
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После разгромной игры «СКА-Нефтяника» с «Уральским Трубником», хоккеисты в красно-черной форме готовят дать бой команде «Старт» из Нижнего Новгорода

О СОПЕРНИКЕ

«Старт» из Нижнего Новгорода – один из старожилов в России. Основана она была в 1947 году, правда называлась тогда иначе – «Зенит», потом «Труд», нынешнее название она приобрела только в 1961 году. В элитном дивизионе «Старт» выступает с 1968 года. Клубные цвета: красно-белые.

- Некогда грозную команду, перед которой еще в начале 2000-х годов трепетали даже признанные фавориты, продолжает лихорадить. Практически ежегодно «Старт» перетряхивает состав, тасует наставников, но результата, которого так давно ждут в Нижнем Новгороде, как не было, так и нет. Команда продолжает прозябать на нижних этажах турнирной таблицы, на которые опустилась еще 13 лет назад, - рассказали в пресс-службе «СКА-Нефтяник».

В этом сезоне «Старт» отправил в отставку сразу одиннадцать хоккеистов, сказалась неудача в прошлом сезоне, перед началом которого нижегородцам прочили место в первой тройке, но в результате команде не хватило восемь очков до зоны плей-офф.

- Не сказать, что все это поголовно ключевые игроки. Тем не менее, подобная ротация всегда сказывается негативно. Кто бы не пришел на их место, требуется время, чтобы сыграться, наработать определенную игровую модель. А, между тем, к разряду звезд вновь прибывших не отнесешь. Из общего числа новичков «Старта» пристального внимания заслуживают, пожалуй, защитник К. Волочугин («Зоркий»), и нападающий Д. Черных («Уральский трубник»), - отметили в хабаровском клубе.

Поговаривают о финансовых трудностях «Старта», руководство клуба говорит что все нормально, но команду продолжают покидать опытные игроки.

Титулы: Обладатель Кубка СССР 1983 г. Серебряный призер чемпионатов СССР/России 1980, 1995, 2002 гг. Бронзовый призер 1996, 1998, 2000 гг.

СОСТАВ КОМАНДЫ

Игроки в составе "Старта" с опытом выступления за СКА: М. Гавриленко, А. Голубков.

Игроки в составе СКА с опытом выступления за "Старта": В. Усов

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ

24.02.2018. "СКА-нефтяник" - "Старт" - 8:5. Хабаровск. Чемпионат России (предварительный этап)

18.12.2018. "СКА-нефтяник" - "Старт" - 10:1. Хабаровск. Чемпионат России (предварительный этап)

21.01.2019. "Старт" - "СКА-нефтяник" - 4:9. Н-Новгород. Чемпионат России (предварительный этап)

ПРОГНОЗЫ БУКМЕКЕРОВ

Прогнозы аналитиков говорят об одном – неизвестно что должно случиться, чтобы находящийся на спаде формы «Старт» выиграл у «СКА-Нефтяника», тем более находясь на территории сильнейшей в суперлиге команды. Многие сомневаются даже в том, что нижегородцам удастся забить в ворота хабаровчан больше двух мячей.

«КП» - Хабаровск» будет вести онлайн-трансляцию матча «СКА-Нефтяник» - «Чайка» с 19:00 по хабаровскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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