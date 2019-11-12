Поручение президента России выполнено: китовая тюрьма в Приморье «рухнула»

Воскресенье стало поистине воскрешающим днем в жизни 30 белух в Приморском крае. По поручению президента РФ Владимира Путина специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии в этот день выпустили на свободу последних заложников. Всего же из китовой тюрьмы в бухте Средняя в дикую природу выпустили более сотни детенышей косаток и белух. Там они содержались абсолютно незаконно и в ужасных условиях. И если бы не вмешательство главы государства, то этих умных морских млекопитающих продали бы в Китай за миллионы долларов.

Напомним, история с китовой тюрьмой в бухте Средняя получила широкий резонанс ровно год назад, когда на зоозащитницу, которая приехала проверить сигнал о незаконном содержании животных, напали. К делу подключились СМИ, экологи и правоохранительные органы. Оказалось, что в тесных вольерах содержали 90 детенышей белых китов и 11 детенышей косаток. И хотя правоохранительные органы приняли иски экологов, начались проверки, а Следственный Комитет даже возбудил уголовное дело о жестоком обращении с морскими млекопитающими, ситуация не двигалась с мертвой точки. За судьбой млекопитающих следили не только в регионах Дальнего Востока и Москве, где местные жители выходили на пикеты, но и на мировом уровне – GreenPeace, известные иностранные ученые, включая Жака-Ива Кусто и его команду, представители шоу-бизнеса обращались к российским властям с просьбой помочь животным. Обращение подписали более 40 человек; среди них – музыкант Илья Лагутенко, актер Эдвард Нортон, бывшая королева Иордании Нур аль-Хусейн, супермодель Наталья Водянова.

Освобождение белух. Автор фото: пресс-служба ВНИРО

Переломный момент

Когда стало ясно, что собственники и не планируют добровольно отпустить животных на волю, к ситуации подключились в Кремле, откуда следили за ее развитием с самого начала. Президент России Владимир Путин 20 февраля поручил профильным министерствам решить дальнейшую судьбу морских млекопитающих. Однако, владельцы «тюрьмы» не спешили выполнять поручение главы государства, так как для них детеныши косаток и белух были всего лишь дорогостоящим валютным товаром. Во время прямой линии в июне Владимир Путин заявил сам, что проблема с выпуском узников китовой тюрьмы с трудом решается из-за высокой стоимости только одних косаток - около 100 миллионов долларов, поэтому «интересантов довольно много», а «где большие деньги, там и сложности с решением».

Операция по возвращению животных в естественную среду обитания началась лишь в конце июня. Так как бухта Средняя оказалась неподходящей для выпуска млекопитающих из-за бедной кормовой базы, то первую группу из двух косаток и шести белух выпустили 27 июня в их родное Охотское море. Все прошло успешно, и животных небольшими партиями продолжили перевозить и освобождать. Половину животных успели до осени вывезти в традиционное место обитания. А оставшихся из-за штормов и надвигающихся холодов вынуждены были выпускать в Японское море, в бухту Успения в Приморском крае. И вот, наконец, спустя ровно год - 10 ноября - последние узники покинули свой острог и благополучно вернулись в дикую природу.

Освобождение белух. Автор фото: пресс-служба ВНИРО

Процесс погрузки был очень сложным. Благодаря слаженной работе команды специалистов, тренеров и ученых ВНИРО, всех животных в течение нескольких дней удалось успешно погрузить в специальные ванны на борту. Эта операция стала заключительным этапом программы по реадаптации и возвращению морских млекопитающих в естественную среду обитания, реализуемая ВНИРО по поручению Президента и Правительства России.

За процессом освобождения животных наблюдали представители российского отделения GreenPeace.

— Их начали выпускать в 9.00 утра. Последняя белуха покинула вольер в 17.00 вечера по местному времени. Это большое событие, «китовой тюрьмы» больше нет. Как можно будет отследить за ними? Насколько мы знаем, на белух ставят метки. На трех из 19 белух были поставлены метки. Мы так понимаем, что на каждые 5-6 особей их ставят, таким образом, 8-10 помеченных вышло. Возможно, во ВНИРО будут отслеживать передвижения животных, - рассказал в эфире радио Business FM прямо из бухты Успения ведущий эксперт GreenPeace Оганес Таргулян.

Стало ли бы возможным возвращение белух и косаток в родную среду обитания без вмешательства Президента? Точно это не известно. А мы считаем, что только благодаря Владимиру Путину, у этой истории – счастливый конец.