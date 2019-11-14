Работу главы Хабаровского крайизбиркома проверят следователи

Центральная избирательная комиссия передала следователям и прокуратуре материалы по ситуации с выявлением факта судимости кандидата, ставшего сенатором от Хабаровского края.

НЕПРАВИЛЬНЫЙ СЕНАТОР

Напомним, речь идет о кандидате от ЛДПР Дмитрии Приятнове, которого 8 сентября избрали депутатом Законодательной думы Хабаровского края. Позже, на одном из первых заседаний думы, в октябре он абсолютным большинством голосов был избран сенатором от края в Совете федерации.

А позже грянул скандал: в октябре же на сайте избирательной комиссии Хабаровского края появилась информация о наличии у сенатора погашенной судимости по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка документов). Как объяснил тогда Геннадий Накушнов, председатель крайизбиркома, в ходе выборной кампании из УМВД по Хабаровскому краю была предоставлена справка об отсутствии судимости у кандидата, однако позже правда открылась. Губернатор Хабаровского края усмотрел в этом попытку дискредитировать партию, от которой шел депутат, и выразил мнение, что Дмитрий Приятнов должен добровольно снять с себя полномочия. Что последний и сделал.

После того, как крайизбирком получил эти документы, ведомство направило запрос в информационный центр УМВД по Хабаровскому краю на проверку сведений, указанных в заявлении. Оттуда пришел ответ, что судимости у кандидата нет. Исходя из этого он в составе всего списка был зарегистрирован в июле этого года. Однако история на том не закончилась - ситуация дошла до Центральной избирательной комиссии, где 30 октября на заседании председатель ЦИК Элла Памфилова потребовала провести служебное расследование. Главный вопрос, на который должна дать ответ проверка: был ли это злой умысел или работа спустя рукава, что в общем-то тоже не красит крайизбирком.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/741205" frameborder="0"></iframe> Губернатор комментарий.

- Там (в Хабаровске – прим. авт.), как я предполагаю, поиграли в поддавки. Вчера (12 ноября – прим. авт.) мы направили представление в Следственный комитет по Хабаровскому краю и прокуратуру Хабаровского края, чтобы дали оценку тому бездействию, которое в данном случае, очевидно, имеется, - заявил Николай Булаев, заместитель председателя ЦИК - на заседании, состоявшемся в среду, 13 ноября.

О НЕДОРАБОТКАХ

Геннадий Накушнов, председатель Хабаровской краевой избирательной комиссии, в разговоре с корреспондентом «КП» - Хабаровск» подчеркнул, что в его действиях нет и не могло быть злого умысла. Более того, по его мнению, речь идет о недоработке.

- Мы отработали запрос в МВД о наличии судимости у кандидата. А вот дальше была недоработка, - прокомментировал Геннадий Константинович «КП» - Хабаровск». – Когда из Москвы пришла на пятнадцати страницах бумага по всем кандидатам в Законодательную думу, мы не отработали документ как должно.

Объясню: глава крайизбиркома говорит о письме из ЦИК, которое пришло в край аж 21 августа. Там содержались результаты проверки в Центральном информационном центре МВД данных всех кандидатов. В объемном перечне были сведения и о Дмитрии Приятнове, о том, что у него все-таки есть снятая судимость. По идее, в этот момент кандидат должен был выбыть из предвыборной гонки. Однако до широкой общественности факт был доведен через сайт крайизибиркома только 16 октября.

- Но я не вижу здесь – как там выразился Николай Булаев? Игры «в поддавки»? Получается, что я по личной просьбе губернатора сначала скрыл факт судимости, а потом сам же его вытащил на белый свет? Ну, это бред! – уверенно заявил нашему корреспонденту Геннадий Накушнов. - Мы собрали и передали ЦИК все затребованные ею документы. Когда прокуратура и следственный комитет дадут свою оценку ситуации, мы обязательно обнародуем результаты.

Со своей стороны ЦИК продолжает служебное расследование параллельно со следкомом и прокуратурой. «КП» - Хабаровск» обязательно опубликует итоги всех проверок.