В последнем матче этого года «СКА-Хабаровск» уступил столичному «Чертаново»

Этот матч – последний в году и хабаровчане всерьез настраивались его выиграть. Хотя «Чертаново» не самый легкий соперник в ФНЛ, команда молодая, зубастая и рвется в «Премьер-лигу» при явном благоволении арбитров. Ни в каких других матчах соперники этого московского клуба не собирают такого букета желтых и красных карточек. Достаточно вспомнить их игру с «Балтикой», когда калининградцы на ровном месте заработали сразу две красные карточки. Тем не менее хабаровчане надежды не теряли, две недели они провели в самой западной точке страны готовясь к заключительному матчу перед зимними каникулами.

- Надо будет приложить все усилия, чтобы добиться положительного результата, выиграть и в хорошем настроении уйти в отпуск. Думаю, отдадим в этом матче все силы и, надеюсь, сможем победить, - отметил перед матчем Илья Кузьмичев, нападающий «армейцев».

Игра началась с атаки армейцев, впрочем, безуспешной, затем последовали острые моменты от хозяев, которые, впрочем, ничем серьезным не заканчивались. Первый тайм завершился с нулевым счетом и «Чертаново» в нем смотрелось гораздо выигрышнее «армейцев». Больше атак, выше скорости.

Второй игровой отрезок шел как по накатанной пока во время очередного штурма ворот Игоря Обухова Владислава Никифорова не заставили сфолить в собственной штрафной. Это была явная подстава, но в пределах правил. Судья назначает пенальти, реализует его Максим Витюгов. Гол, 1:0 и этот счет несмотря на отчаянные попытки хабаровчан забить уже не изменился до конца матча.

«Чертаново» утвердилось на четвертой сточке турнирной таблицы, «СКА-Хабаровск» переместился на одну строчку вниз – на восьмое. Команда отправлется на зимний перыв, в следующий раз «армейцы» сыграют только весной – 9 марта 2020 года с ФК «Мордовия».