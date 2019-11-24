Экс-губернатор Хабаровского края останется под домашним арестом до конца февраля

Незаменимых у нас, как известно, нет. Также как и неприкасаемых. Обе этих максимы проверил на себе первый губернатор Хабаровского края и первый полпред ДФО. Весной 2019 года ему было предъявлено обвинение в мошенническом хищении денежных средств – статья 159, часть 4 УК РФ. По версии следствия, в бытность свою вице-президентом нефтяной компании «Роснефть» Виктор Ишаев в 2013-2018 годах завышал стоимость аренды принадлежащих ему же офисов в Хабаровском крае для нефтяной компании. Таким образом, за период с 2014 по 2017 год он путем злоупотребления доверием обогатился на пять миллионов семьсот тысяч рублей.

Информация об аресте бывшего полпреда появилась 28 марта 2018 года. Его задержали в Москве. Тогда же Басманный суд столицы принял решение о его заключении под домашний арест. В конце мая решение было оставлено в силе. В августе тоже.

22 ноября Басманным судом города Москвы было принято решение о продлении срока домашнего ареста Виктору Ивановичу Ишаеву до 27 февраля 2020 года.

Отметим, что Виктор Ишаев выдвинутые против него обвинения не признал, а сумму ущерба, заявленную обвинением полностью компенсировал еще в мае. Тогда же, адвокат Павел Зайцев, который ведет защиту Ишаева назвал обвинение абсурдным в своей незначительности-за пять лет переплата за аренду офиса в 280 квадратных метров в пять миллионов рублей это меньше ста тысяч рублей в месяц.