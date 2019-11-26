2019-11-26T09:01:30+03:00
Общество

Этой зимой в Хабаровске зальют семьдесят катков и хоккейных коробок

Работу слегка приостановила ноябрьская оттепель, но после похолодания она снова вошла в график
Василий ЗАДУНАЕВ
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Этой зимой в Хабаровске зальют семьдесят катков и хоккейных коробокЭтой зимой в Хабаровске зальют семьдесят катков и хоккейных коробокФото: Борис КОКУРИН
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Один из главных городских спортивных объектов – каток у культурно-спортивного комплекса «Арсеналец» - уже через неделю эта ледовая площадка должна будет принять районные состязания по хоккею с мячом. Ребятам повезло - заливкой льда на «Арсенальце» занимается настоящий профессионал, когда-то именно он готовил лед для чемпионов России – «СКА- Нефтяника», правда, тогда команда называлась иначе.

- Несколько лет я заливал поле стадиона «Дальдизеля». На нем тренировались спортсмены клуба «СКА-Хабаровск». Они первыми начинали готовиться к чемпионату в регионе. Теперь занимаюсь катком на «Арсенальце». Из-за плюсовых температур работы пришлось начать немного позже. Вот сейчас водой поле уже пролил, осталось 3-4 дня подождать, чтобы укрепилось покрытие, и подравнять поверхность, - рассказал Юрий Афанасьев, инструктор-методист МАУ «Хабаровск спортивный».

Всего, обещают в администрации Кировского района, на его территории будет залито шесть катков. Все они будут бесплатными, прийти, покататься и поиграть в хоккей сможет любой, естественно, если лед не занят соревнованиями или под занятия спортивных секций. Всего же в Хабаровске этой зимой будет залито около семидесяти катков и хоккейных коробок. Это, конечно, не в каждом дворе, но найти рядом лед для того, чтобы встать на коньки, будет нетрудно.

- На сегодня готовы двадцать процентов катков во дворах жилых домов и три муниципальных стадиона, - отметил Александр Леонов, начальник городского управления по физической культуре и спорту.

Всего на стадионах краевого центра и спортивных аренах будут работать восемь катков, большинство из них откроются уже с началом зимы. Уже первого декабря первых конькобежцев-любителей примет и самый большой на Дальнем Востоке каток, расположенный в спортивном парке на набережной. Теплая погода немного сбила график заливки льда, но хозяева площадки надеются успеть к намеченному сроку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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