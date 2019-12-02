«Амур» – «Авангард», 2 декабря 2019: онлайн-трансляция матча регулярного чемпионата России по хоккею КХЛ

После блестящей победы над московским «Спартаком» - тяжелейшего матча, в котором хабаровская команда умудрилась забросить в ворота соперника пять шайб и не пропустить ни одной, хотя москвичи очень не хотели проигрывать всухую, «Амур» продолжает свою домашнюю серию. Следующий соперник – грозный «Авангард».

О СОПЕРНИКЕ

Команда «Авангард» была основана в Омске 7 ноября 1950 года. Выступала под названиями «Спартак» (1950—1962), «Аэрофлот» (1962—1967), «Каучук» (1967—1972), «Химик» (1972—1974), «Шинник» (1974—1981). С 1981 года называется «Авангард». Клуб достаточно именитый. Главный тренер «Авангарда» - Боб Хартли.

- Один из лучших тренеров в истории КХЛ. Человек, который действительно принес в Россию лучшие образцы хоккейной культуры Северной Америки и сумел построить системную команду, - так характеризуют его в хоккейном клубе «Амур».

Тем не менее идеальной командой омский «Авангард» не назовешь. Не так давно он пережил спад: атаки не шли, реализовать большинство не удавалось.

- Очки набирались за счет навыков отдельных нападающих и огромного объема работы. Еще одна проблема – травмы. Среди вылетевших игроков – два основных защитника, запасной вратарь и первый центр команды. Но даже в таких условиях «ястребы» остаются невероятно одаренной и опасной командой. Нехватку кадров они компенсируют той самой системой – командная скорость и форчек помогают давить соперника и заставляют ошибаться. Андригетто, Дедунов, Семенов – в каждом из звеньев Хартли держит скоростного игрока, который очень сильно мешает оппонентам спокойно начинать атаки – и это работает. «Амур» очень пассивно провел последние пару матчей на выезде – мало бросал, проигрывал в скорости. Чтобы выжить в битве с «ястребами», «тиграм» нужно как можно скорее прийти в себя – свежесть и скорость будут определяющими факторами, - комментируют предстоящий матч в клубе.

СОСТАВ КОМАНДЫ

Вратари: Бобков Игорь 30, Костин Денис 72.

Защитники: Бондарев Алексей 9, Войнов Вячеслав 27, Емелин Алексей 74, Манухов Роман 26, Мартынов Егор С. 55, Пивцакин Никита 91, Покка Вилле 22, Спиценко Кирилл 54, Франсон Коди 4.

Нападающие: Андригетто Свен 86, Бек Тэйлор 65, Грачёв Евгений 87, Дедунов Павел 25, Клинкхаммер Роб 12, Кошелев Семён 21, Макаров Игорь 71, Мизюрин Максим 61, Потапов Алексей 89, Пьянов Валентин 45, Семёнов Кирилл 94, Стась Андрей 23, Терещенко Алексей 11, Широков Сергей 52, Шумаков Сергей 69, Яремчук Александр 85.

Травмированы по состоянию на 2 Декабря 2019 года:

Нападающий Зернов Денис 16, вратарь Судницин Александр 60 и защитник Чудинов Максим 73.

На кого стоит обратить внимание: нападающий Павел Дедунов. Родился он в Приморье в Большом Камне.

- Быстрый, габаритный и в меру злой нападающий успешно справился с конкуренцией за место в составе и смог стать важным игроком в системе Боба Хартли. Дедунову очень подходит активный хоккей «Авангарда» - по статистике он среди самых быстрых игроков КХЛ, и при этом он очень круто вступает в борьбу и помогает партнерам вернуть контроль над шайбой. Дедунов не про комбинации – он играет в очень прямолинейный хоккей и всегда нацелен на ворота. И это работает – он уже забил пять голов, а его тройку называют одним из лучших силовых звеньев в лиге. Возможно, как раз пары таких игроков «Авангарду» и не хватило в прошлогоднем финале против ЦСКА, - поделились в ХК «Амур».

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ

В КХЛ хабаровский «Амур» и омский «Авангард» встречались 42 раза. Побед «Амура» - 9, побед «Авангарда» - 33. Самая крупная победа «Амура»: 5:2

Матчи в прошлом сезоне:

14.02.2019 «Амур» - «Авангард» 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

24.01.2019 «Амур» - «Авангард» 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

ПРОГНОЗЫ БУКМЕКЕРОВ

В четырех из пяти матчей «Авангард» оказывался сильнее «Амура», тем не менее в омской команде достаточно много травмированных игроков, а значит состав «Авангарда» будет далек от оптимального. В то же время «Амур» дома показывает неплохие матчи, чего стоит последняя игра со «Спартаком», когда хозяева «накидали» москвичам пять шайб, не получив в свои ворота ни одной. «Тигры» умеют справляться с сильными соперниками – была бы мотивация, а она у хабаровчан есть. Клуб всеми силами пытается попасть в плей-офф. Явного фаворита в этой игре нет, как одна, так и вторая команда могут претендовать на победу.

«КП» - Хабаровск» будет вести онлайн-трансляцию матча «Амур» - «Авангард» с 12:00 по московскому времени (19:00 по хабаровскому).