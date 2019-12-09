2019-12-09T09:28:20+03:00
Политика

«Справедливая Россия» предложила внести изменения в избирательное законодательство Хабаровского края

В ходе заседания Совета политических партий при губернаторе Хабаровского края, Игорь Глухов внес предложение о создании рабочей группы
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«Справедливая Россия» предложила внести изменения в избирательное законодательство Хабаровского края«Справедливая Россия» предложила внести изменения в избирательное законодательство Хабаровского краяФото: Правительство Хабаровского края
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В ходе заседания Совета политических партий при губернаторе Хабаровского края председатель Совета РО партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Хабаровском крае Игорь Глухов внес предложение о создании рабочей группы, которая должна выработать и внести предложения в краевой избирательный кодекс.

- Учитывая события, которые имели место во время избирательной компании этого года: исключение из списков кандидатов на выборы различного уровня членов оппозиционных партий, в том числе «КПРФ», «ЛДПР», «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ», а также полное исключение списков кандидатов от партий «Зелёные», «РОТ ФРОНТ» и так далее, я предлагаю создать рабочую группу на базе Совета политических партий при губернаторе для выработки изменений в избирательный кодекс Хабаровского края в рамках федерального закона. Цель изменений – сделать участие кандидатов в выборах более прозрачным, чтобы меньше было формальных поводов для их вычеркивания из списков, - заявил Игорь Глухов во время своего выступления.

«Справедливая Россия» предложила внести изменения в избирательное законодательство Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

«Справедливая Россия» предложила внести изменения в избирательное законодательство Хабаровского краяФото: Правительство Хабаровского края

Игорь Станиславович также сообщил, что члены регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Хабаровском крае уже подготовили ряд предложений.

- Эта тема очень чувствительна для всех участников избирательных процессов, поэтому в составе рабочей группы должны быть представители всех политических партий Хабаровского края, чтобы учесть их мнение, - отметил Глухов. - Рабочая группа объединит все предложения, выработает законопроект и передаст его губернатору Сергею Фургалу, после чего он, как субъект законодательной инициативы, возможно, внеся свои поправки, вынесет законопроект на рассмотрение краевой Законодательной думе.

Сергей Фургал одобрил предложение. Идею поддержали и члены Совета, в том числе от партии «Единая Россия», согласившись, что избирательное законодательство Хабаровского края необходимо менять.

Рабочую группу предложено возглавить председателю комитета по внутренней политике правительства Хабаровского края Евгению Слонскому, а его заместителем назначить Игоря Глухова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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