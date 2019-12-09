Эстафету Хабаровского края в минировании принял Сахалин

Массовые эвакуации идут по всей территории острова. Как сообщили в пресс-службе Южно-Сахалинска, письма и роботизированные звонки с угрозами взорвать заложенные взрывные устройства поступили в 19 общеобразовательных учреждений, детскую и железнодорожную больницы. Экстренные службы оперативно прибыли на места. Учебный процесс остановили, а школьников распустили по домам.

В соседнем Корсаковском районе также было эвакуировано несколько учебных заведений, а в Холмске - бассейновая больница. Идут проверки, однако до настоящего времени ни одного взрывного устройства обнаружено не было.

Напомним, сегодня утром информация о заложенных взрывных устройствах поступила в целый ряд школ и вузов Хабаровского края. Занятия в ряде учебных заведений были отменены. До настоящего времени ни одно из сообщений не подтвердилось.

Между тем пользователи в соцсетях проводят параллели между кибератакой на учебные заведения края и минированием сети гипермаркетов «Самбери», которые телефонные террористы третируют уже более полугода.