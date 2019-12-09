2019-12-09T09:28:20+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае массово эвакуируют школьников и студентов

Информация о минированиях поступает из учебных заведений Хабаровска, Комсомольска и Биробиджана
Евгения МОЛОТОВА
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Хабаровский край накрыло волной ложных минирований учебных заведений. Фото: соцсетиХабаровский край накрыло волной ложных минирований учебных заведений. Фото: соцсети
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Утро понедельника для школьников и студентов Дальнего Востока началось не совсем обычно. Многие из них вместо гранита науки вынуждены оказались отстукивать зубами на улице. Волна сообщений о минировании прокатилась по учебным заведениям Владивостока, Уссурийска, Благовещенска, Хабаровска, Комсомольска, Амурска и ЕАО. Звонки и электронные письма с сообщениями о заложенных в зданиях учреждений взрывных устройствах начали поступать с самого утра. Но обо всем по порядку.

ХАБАРОВСК

С чего же начинать, как не с краевой столицы. По имеющейся в настоящее время информации,в зону телефонного минирования попали все ведущие вузы: ТОГУ, ПИТОГУ, ДВГУПС, ХГИЭиП, Академия правосудия, РГУП, ХТЖД, РАНХиГС, ДВГМУ, а также 11 школ №№1, 10, 15, 30, 32, 33, 43, 56, 77, 80, лицей ДВГУПС, лицей «Ступени».

Хабаровский край накрыло волной ложных минирований учебных заведений. Фото: соцсети

Хабаровский край накрыло волной ложных минирований учебных заведений. Фото: соцсети

- В настоящее время учащиеся эвакуированы, идут массовые проверки, - рассказал начальник отдела общего образования профильного управления администрации Хабаровска Алексей Соболев. - Взрывные устройства не обнаружены. В школе №1, которую проверили первой, учебный процесс уже возобновился. В остальных образовательных учреждениях дети распущены по домам. Те, кто живут далеко, а также учащиеся начальных классов размещены в ближайших образовательных учреждениях до тех пор, пока их не заберут родители.

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ

В настоящее время в Городе президентского внимания эвакуированы учащиеся одиннадцати школ: №№5, 8, 15, 16, 18, 22, 24, 31, 32, 42 и Инженерной школы.

Хабаровский край накрыло волной ложных минирований учебных заведений. Фото: соцсети

Хабаровский край накрыло волной ложных минирований учебных заведений. Фото: соцсети

- Точное количество учебных заведений, попавших в зону действия кибератаки, в настоящее время устанавливается, - прокомментировала ситуацию начальник пресс-службы краевого УМВД Ирина Щеголева. - Созданы рабочие группы, ведутся проверки. Пока ни одного взрывного устройства не найдено.

Как сообщили в муниципалитете Комсомольска, сообщения о взрывных устройствах поступили по телефонам. Все звонки были анонимными.

БИРОБИДЖАН

К столице Еврейской автономии террористы подошли особенно тщательно. По имеющимся данным в Биробиджане заминированы оказались практически все учебные заведения.

Хабаровский край накрыло волной ложных минирований учебных заведений. Фото: соцсети

Хабаровский край накрыло волной ложных минирований учебных заведений. Фото: соцсети

- Поступило сообщение о минировании всех школ города, кроме №4 и №12. Специалисты экстренных служб проверяют информацию по каждому случаю, – прокомментировала заместитель мэра Биробиджана по социальным вопросам, образованию и культуре Наталья Петрушкова. - Все службы города оповещены. Было принято решение об эвакуации детей. Сейчас решается вопрос о восстановлении учебного процесса.

Редакция «КП»-Хабаровск» продолжает следить за развитием событий.

Хабаровский край накрыло волной ложных минирований учебных заведений. Фото: соцсети

Хабаровский край накрыло волной ложных минирований учебных заведений. Фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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