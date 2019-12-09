В Хабаровске и Комсомольске массово эвакуируют школы и институты из-за сообщений о бомбах

СЕГОДНЯ 03:49 2019-12-09T06:05:52+03:00

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Утро понедельника, 9 декабря, в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре началось с тревожных новостей. Сразу в нескольких учебных заведениях, а именно в вузах и школах, получили сообщения о заложенных бомбах. На данный момент идет эвакуация в школах 43, 32, 77, 62, 30, а также в высших учебных заведениях ХГУЭП, ХТЖД и ДВГУПС. Все они находятся в Хабаровске.

По информации, предоставленной в администрации Комсомольска-на-Амуре, после получения анонимных сообщений эвакуировали в общей сложности больше семи тысяч человек из школ №№5, 8, 15, 16, 22, 24, 31, 32 и из Инженерной школы. Никто во время спасательной операции не пострадал.

Известно, что учебные заведения и в Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре получили сообщения на электронную почту. По факту случившегося правоохранителям предстоит провести проверку. Напомним, в начале 2019 года по городу прокатилась волна ложного «минирования», тогда в поле зрения злоумышленников попали администрация и торговые центры.

ИСТОЧНИК KP.RU