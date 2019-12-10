2019-12-10T07:06:00+03:00
Спорт

Борьба за «восьмерку» продолжается: Александр Гулявцев, главный тренер хабаровского «Амура», прокомментировал матч с «Куньлунем РС»

«Тигры» уступил в жестком противостоянии китайским «драконам» и еще дальше отодвинулись от плей-офф [видео]
Борис КОКУРИН
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Борьба за «восьмерку» продолжается: Александр Гулявцев главный тренер хабаровского «Амура» прокомментировал матч с «Куньлунем РС»Борьба за «восьмерку» продолжается: Александр Гулявцев главный тренер хабаровского «Амура» прокомментировал матч с «Куньлунем РС»Фото: пресс-служба ХК "Амур"
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ТИГРЫ И ДРАКОНЫ

В этом матче «Амур» первым забросил шайбу в ворота «Куньлуня», но потом практически полностью сдал позиции. Игроки китайской команды превосходили хабаровчан в точности, в завершении созданных опасных моментов, физических кондициях и, наверное, желании выиграть. Хотя именно у «тигров» сейчас такая ситуация, когда каждая не выигранная встреча все дальше и дальше отбрасывает клуб от попадания в зону плей-офф.

Сейчас «Амур» все так же «завис» на 11 месте турнирной таблицы зоны «Восток», имея все то же 31 очко в активе, вот только сейчас от заветной «восьмерки» его отделяют уже 10 очков, которые набрать будет очень нелегко. Тем не менее наставник «драконов» считает «тигров» очень непростым соперником.

- Мы знали, что сегодня будет очень тяжелая игра. «Амур» очень боевитая команда, трудоспособная команда, она борется от начала до конца, и никогда нам с ней не было легко. Тем более что у нас несколько ключевых игроков сейчас травмированы, и важно было, чтобы на первые роли вышли те, от кого этого обычно не ждешь - вот сейчас Палола забил два гола, еще один добавил Спроул, но главное, решающее значение оказала игра нашего вратаря - он в очередной раз был бесподобен, - поделился впечатлениями Курт Фрэйзер, главный тренер ХК «Куньлунь Ред Стар».

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В свою очередь главный тренер «Амура» считает, что это важнейший матч его «боевитая» и «трудоспособная» команда с треском провалила. Чего же ей не хватает?

- Матч имел принципиальное значение, особенно для нас. Борьба за «восьмерку» продолжается, но такое отдаление по нам бьет больно. По игре: первый период сыграли безобразно, хотя он был ничейным, второй период был отличным в плане комбинирования, моментов, но… Но! Повторяюсь, выигрывает та команда, которая забивает на один гол больше. То, что мы создаем и не реализовываем - это большая проблема, большая проблема кроется в мастерстве, в хладнокровии, но я не привык обвинять команду, игроков. Матч, конечно, обидно проигрывать, но тем не менее жизнь продолжается. «Куньлунь» сегодня показал, как надо работать на «пятаке» с добивания - это то, чего мы требуем от наших игроков, и иногда у нас это получается, иногда нет, но смотря на все матчи «Куньлуня», львиную долю голов они забивают именно так, и сегодня они нам это продемонстрировали. Игра шла до обеденного момента, мы совершили неоправданное удаление и за это поплатились, - отметил Александр Гулявцев, главный тренер ХК «Амур».

Прокомментировал главный наставник и то, откуда в игре «Амура» столько брака в передачах, именно из-за этого большинство атак хабаровской команды разваливались не начавшись.

- Наш тренировочный процесс включает в себя именно эти упражнения, - подчеркнул Александр Гулявцев. - Почему-то об этом постоянно спрашивают именно у меня, хотя на площадке находятся игроки, и именно они отдают передачи. Целесообразнее поинтересоваться у них.

И все-таки турнир, как и жизнь, продолжается, хотя с каждым поражением у «Амура» все меньше и меньше шансов выбиться наверх. Хотя впереди, на очередном выезде, хабаровчан ждут не самые сильные соперники. Ближайшая встреча пройдет уже в следующий вторник 17 декабря с екатеринбургским «Автомобилистом».

Пресс-конференция после матча "Амур" - "Куньлунь".

ИСТОЧНИК KP.RU

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