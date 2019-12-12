Одолели без разминки: хабаровский «СКА-Нефтяник» переиграл архангельский «Водник» со счетом 1:4

Архангельский «Водник» - команда не простая не так просто занимающая место в верхней половине турнирной таблицы, накануне игры со «СКА-Нефтяником» поморы из девяти матчей уступили только «Енисею», причем красноярцы выиграли с минимальным счетом. В ведь все мы помним, как сражается «Енисей» дома – не так давно даже хабаровскому клубу пришлось несладко в гостях у сибиряков. Получается что «Водник» сегодня один из явных претендентов на выход в плей-офф и борьбу за медали. Так что этого матча ждали и некоторые даже надеялись, что в борьбе с фаворитом чемпионата поморы смогут взять очки.

Встреча началась с разведки команды «прощупывали» друг друга, известно, что у «Водника» очень хорошая оборона и наверняка команда из Архангельска делала ставку на игру в контратаке. «СКА» сильно не рисковал, тоже сосредоточившись на защите своих ворот. Разведка завершилась на двадцатой минуте матча – Артем Бондаренко с углового выводит «армейцев» вперед. В первом тайме счет уже не изменился.

- Играют два лидера этого чемпионата, цена ошибки очень высока, поэтому ребята из обеих команд действуют очень осторожно. Аккуратно играют от защиты, ищут слабые стороны соперника и думаю, что в перерыве тренерский штаб внесет коррективы в игру. А вообще кто допустит меньше ошибок, тот и выиграет сегодняшний матч, - комментировал игру в первом игровом отрезке Роман Сухоруков, главный тренер команды «Водник-2».

ВТОРОЙ ТАЙМ

Во-втором тайме первыми ошиблись поморы дав гостям возможность реализовать двенадцатиметровый. Эрик Петтерссон реализует пенальти и еще больше наращивает преимущество хабаровчан – 0:2. На 54 минуте «Водник» немного догоняет хабаровчан, гол опять с углового – 1:2. Казалось бы у Водника есть возможность отыграться, но на 58 минуте Петтерссон делает дубль, а на 63 Алан Джусоев устанавливает окончательный счет в этом матче 1:4.

- Я считаю, что нам сегодня очень повезло с погодой. Вчера даже полноценную тренировку не удалось провести – шел обильный снег. Сегодня погода изменилась, хороший, жесткий лед, легкий морозец, что еще надо для нашего вида спорта? И то, что большая аудитория собралась – всегда приятно играть в такой обстановке. И сам матч получился хорошим – было много борьбы, команды были нацелены на победу. Может быть, играли в большей степени в контратаку, от обороны, тем не менее, я считаю, что эпизодами хоккей был очень красивый, скоростной. Я очень доволен своими ребятами – немного сыграли иначе, не так как мы привыкли играть, но этим можно было и нужно пожертвовать, - делится впечатлениями от игры Михаил Юрьев, главный тренер ХК «СКА-Нефтяник».

«СКА-Нефтяник» взял свои законные три очка и продолжает, возглавлять турнирную таблицу чемпионата. В свою очередь «Водник» опустился с четвертого на пятое место, уступив «Байкал-Энергии» по разнице забитых мячей.

- У нас матч сегодня не получился. В плане организации атакующих действий мы почти ничего не создали. Соперник очень здорово оборонялся, хорошо контролировал мяч. Скорости у нас сегодня были очень слабые и не смогли мы добавить, хотя я просил ребят во втором тайме добавить именно в движении, именно в движении мы сегодня и проиграли матч. «СКА-Нефтяник» был быстрее, злее и он превзошел нас в желании победить. Может быть, сыграло свою роль, что мы только что вернулись с выезда, акклиматизация, ну и было ощущение, что ребята немного испугались соперника. Какая-то робость появилась, несвойственные ошибки, - отметил в свою очередь Николай Ярович, главный тренер ХК «Водник».

Следующий выездной матч «СКА-Нефтяник» проведет уже 14 декабря в Ульяновске с местной «Волгой».