2019-12-17T08:13:24+03:00
Политика

«Дали землю на которой строить невозможно»: министр ЖКХ Хабаровского края обвиняет мэрию в саботаже

По словам Дария Тюрина на участках, выделенных под дома для переселенцев из аварийного фонда строить нельзя
Евгения МОЛОТОВА
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По словам Дария Тюрина на участках, выделенных под дома для переселенцев из аварийного фонда строить нельзяПо словам Дария Тюрина на участках, выделенных под дома для переселенцев из аварийного фонда строить нельзяФото: Правительство Хабаровского края
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Городской муниципалитет ни раз уже удивлял как хабаровчан, так и краевые власти своими решениями в том числе в области городской застройки. Не успели жители Краснофлотского района прийти в себя после решения властей о возведении вместо детского сада на 330 мест шестнадцатиэтажного жилого дома с садом на 70 мест, как настала очередь удивляться краевому министерству ЖКХ.

Как доложил сегодня на аппаратном совещании министр ЖКХ Дарий Тюрин, город выделил для возведения домов, предназначенных для расселения аварийного жилья участки, строить на которых нельзя. По мнению Дария Тюрина происходящее напоминает диверсию.

- Хабаровск нам дал под строительство земельные участки, в которых нет ничего, - отметил глава краевого министерства ЖКХ. - Такое ощущение как будто специально это сделали. Не хотят они нам помогать, не хотят строить. Поэтому мы будем предлагать им самостоятельно приобретать жилье на вторичном рынке.

Эта идея, в свою очередь, пришлась не по вкусу главе региона. Сергей Фургал возразил, что такое решение нельзя отнести даже к полумерам.

- Кроме роста цен на вторичном рынке это ничего не даст, - убежден губернатор. - У нас и так в Хабаровске квадратный метр 88 тысяч стоит. У нас три миллиарда двести миллионов есть, мы готовы построить для переселенцев из аварийного жилья, но строить негде. Ну что такое! Давайте подумаем, еще раз посмотрим. К этому вопросу надо нормально подходить и избавляться от аварийного жилья. Деньги есть и хорошие деньги. Можно было бы и строительный комплекс приподнять и проблему решить. Но «вторичкой» мы не решим нам надо строить.

Возмущение губернатора можно понять. Долгое время проблема аварийного жилья в крае откровенно замалчивалась. Органы МСУ саботировали процедуру признания жилья аварийным потому что боялись получить судебное решение и представление прокуратуры, и обязаны были тратить на его реконструкцию или замену средства из местного бюджета. Сейчас средства на реновацию выделяются из федерального бюджета, а аварийное жилье расселяют в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Общий объем финансирования составляет более трех с половиной миллиардов рублей. При этом львиную долю даст федеральная казна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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